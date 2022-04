V Senici sa už smeti nenosia do odpadu, objavili sa na prístrešku bytovky

Ľudia si často neuvedomujú, že nezodpovedným narábaním s odpadkami prispievajú k zvyšovaniu poplatkov za vývoz smetí.

SENICA. Seničania, rovnako ako iní ľudia, produkujú množstvo odpadu. Na tom by nebolo nič neobvyklé, no nie vždy odpad skončí v smetných nádobách. Občas skončí i na miestach, kde by ste to rozhodne nečakali.

Na to, že odpad z potravín, stavieb a demolácií, staré spotrebiče, oblečenie či starý nábytok končia tam, kde nemajú, konkrétne pri smetných nádobách, si obyvatelia Senice už zrejme zvykli. No je otázne, či si zvyknú i na odpadky pohodené na streche. Ľudia sa sťažujú na vysoké poplatky za vývoz smetí, zrejme však netušia, že aj nezodpovedným vynášaním smetí prispievajú k ich zvyšovaniu.

Vrecia s odpadom pohodené na prístrešku

Podnety od občanov bývajú rôzne. Na sídlisku Cyrila a Metoda sa objavili vrecia s odpadkami „odložené“ na prístrešku bytového domu.

