Ukrajinec Sergej: Ruskí vojaci sa chovali tak, ako keby prišli z jaskyne

"Celý svet musí pochopiť, že vďaka Ukrajine, vyšlo najavo, čo je Rusko a kto je Putin naozaj," povedal Žukov.

Ekonomická situácia na Slovensku je ovplyvnená zdražovaním komodít i vojnou na Ukrajine. Azda najviac rast cien vidieť pri cenách potravín dennej spotreby, medzi ktoré u nás jednoznačne patrí pečivo.

Pôvodne sme hľadali pekára, ktorý porozpráva o súčasnom zdražovaní, no napokon sme našli SERGEJA ŽUKOVA, ktorý je majiteľom pekárne a zhodou náhod, pochádza z Ukrajiny. Na Slovensku žije už takmer desať rokov.

Vysvetlil, ako sa jeho prevádzky dotklo zdražovanie, ako vníma vojnu na Ukrajine a ako veľmi pomáha svojim krajanom.

Len za prvý mesiac vojny napiekol okolo 23 000 žemlí a 11 000 koláčov. V rozhovore porozprával o tom, aká je v Rusku chudoba, aj o tom, že okrádanie Ukrajincov je pre Rusov motiváciou prilepšiť si niečím, čo im nepatrí, vzhľadom na ich ekonomickú situáciu.

Ovplyvnilo vašu pekáreň aktuálne zdražovanie komodít?

Nie je to len zdraženie obilia a pšenice. Zdražela elektrina, pohonné hmoty, olej a margarín. Elektrina oproti novembru, kedy stála 19 centov za kilowatthodinu, teraz stojí 40 centov. Pekáreň funguje od roku 2016. My sme však špecifickí.

Nevyrábame produkty pre spotrebiteľov do obchodov. Špecializujeme sa na výrobu produktov pre gastrobiznis. Prevádzky tomu pridávajú pridanú hodnotu a predávajú. Na jednej strane sme mali lepšiu maržu. To nám dovolilo udržať päť rokov tú istú cenu.

Na druhej strane je tu kríza spôsobená covidom v období dvoch rokov. Dva roky sme nezvýšili cenu. Výrazne stúpla mzda, nielen minimálna, ktorá potiahla odvody, ale ak chcete zohnať kvalitného zamestnanca, musíte zaplatiť.

Nestratili ste zdražovaním zákazníkov?

Zákazníci nám ešte pribúdajú, keďže žemle pečú viacerí, no nie každý je odborník. My sme odborníci na žemle. Veľa podnikov v kríze šetrí. Lenže kvalita má číslo jeden. To sa odzrkadlilo na názore odberateľov, že kvalita klesla a produkty už nestáli za to. Tým pádom stratili zákazníkov. Kvalitu treba udržiavať a zlepšovať. Také prevádzky šli a hľadali dodávateľov s lepšou kvalitou.