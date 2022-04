Veľkonočná diskotéka s množstvom opitých detí. Nafúkal aj trinásťročný chlapec

Podnik si poriadne zavaril, vstupenky a zakúpený alkohol pri kontrolnom nákupe boli totiž vydané bez pokladničného dokladu.

SENICA. Policajti zo Senice, aj za účasti hliadok PMJ a pracovníkov Finančnej správy Senica, si preverili diskotéku v prihraničnej obci, v okrese Senica. Po akciách v Trnave, v Piešťanoch a Hlohovci vykonali v poradí už tretiu akciu zameranú na požívanie alkoholu mladistvými osobami. Pozitívne dychové skúšky na alkohol malo celkom 29 detí.

Policajná akcia v obci neďaleko Senice. (zdroj: KR PZ Trnava)

Článok pokračuje pod video reklamou

Medzi opitými bol aj 13-ročný chlapec

V nedeľu, krátko po polnoci skontrolovali policajti všetky osoby v priestoroch zariadenia do 18 rokov.

"Pozitívne dychové skúšky na alkohol malo celkom 29 detí, z toho v jednom prípade išlo o 13-ročného chlapca z okresu Skalica a 28 mladistvých. Pod vplyvom alkoholu bolo 18 chlapcov a desať dievčat. Opité boli dve 15-ročné dievčiny, nafúkalo aj päť 16-ročných dievčat a tri 17-ročné," informovala Mária Linkešová, vedúca oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Trnava.

Prečítajte si

Prečítajte si Seničania bojujú proti znečisťovaniu potoka a ničeniu bobrích hrádzí Čítajte

Najviac pozitívnych dychových skúšok na alkohol mali podľa Linkešovej tínedžeri vo veku 17 rokov a to až v 15 prípadoch. Najviac namerali hodnotu 0,76 mg/l alkoholu, čo je takmer 1,6 promile.

"Policajti všetky prípady opitých detí na mieste zadokumentovali a spisy v najbližších dňoch postúpime obciam, v ktorých majú trvalé bydlisko, na ďalšie konanie. Mladiství budú, v sprievode svojich rodičov, riešení za požívanie alkoholu," vysvetlila Linkešová. Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Problém má i podnik

Pri kontrole prevádzky zistili policajti aj porušenie stále platných pandemických opatrení a príslušníci Finančnej správy zistili porušenie aj na strane organizátora. Vstupenky a zakúpený alkohol pri kontrolnom nákupe boli vydané bez pokladničného dokladu.

Možno vás zaujme

Možno vás zaujme V Malackách sa objavili falošní robotníci. Neštítia sa verbálneho nátlaku, ani bitky Čítajte

"V zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje," informovala polícia.

Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa. "Polícia bude, v rámci celého Trnavského kraja, pokračovať v podobných kontrolách aj naďalej," dodala Linkešová.