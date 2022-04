Senica doma vyhrala. Piroska zaznamenal rekordný gól

Záhoráci zdolali Pohronie.

SENICA. Futbalisti Senice zvíťazili v sobotnom 5. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy o udržanie sa nad posledným Pohroním 2:1. Hostia utrpeli už 20. prehru v sezóne.

V 72. minúte premenenou penaltou vyrovnal na priebežných 1:1 Juraj Piroska, bol to jeho 48. gól v senickom drese, čím prekonal Miloša Malárika a stal sa historicky najlepší strelecom Senice v súťažiach riadených SFZ.

FK Senica - FK Pohronie 2:1 (0:0)

V dôležitom súboji v skupine o udržanie sa na Záhorí predstavil posledný celok tabuľky Pohronie. Seničania do stretnutia nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy, no na ich hre to nebolo vidieť. Hráči, ktorí nastúpili od začiatku bojovali a v poli boli o niečo aktívnejším celkom smerom dopredu.

Inak sa hral vyrovnaný zápas, prevažne medzi 16-kami, ktorému chýbalo častejšie zakončenie. Seničania sa dostali do viacerých šancí, ale dlho otáľali so samotnou koncovkou. Do priameho ohrozenia brány sa dostal dvakrát Vikri, prvýkrát hneď v 3. minúte z dobrej pozície však vystrelil len slabo a po polhodine hry lopta po jeho technickej strele spoza 16-ky išla vedľa ľavej žrde. Polčas sa tak skončil bez gólov.

Druhý polčas bol pre divákov oveľa lepší, na obidvoch stranách sa zrodili šance a padli aj tri góly. Lepšie do druhého polčasu vstúpili hostia. Hneď v 52. minúte sa po pase Mihalíka dostal do výbornej šance Blahút, no zoči-voči Chropovskému neuspel, keď ten vytiahol výborný zákrok.

O štyri minúty sa hostia dostali do vedenia, Seničania kopali rohový kop, no urobili chybu a po rýchlom protiútoku akcii Blahúta a prihrávke Mihalíka sám pre brankárom uspel Lačný. Seničanov vyrovnávajú gól vyburcoval a chceli zvrátiť vývoj zápasu. V 72. minúte z nariadenej penalty skóroval s prehľadom Piroska. Týmto 48 gólom v senickom drese sa stal historicky najlepším strelcom Záhorákom v súťažiach riadených SFZ.

Seničania po vyrovnaní chceli streliť víťazný gól. V 74. minúte pálil Piroska z diaľky a Le Giang loptu kryl, o minútu na druhej strane mohli domáci inkasovať. Do dobrej palebnej pozície sa dostal Steinhübel, no mieril vedľa. V 90. minúte po pase Seničanov a hrubej chybe stopéra Štrbu išiel na brankára v sóle Niarchos a krásne ho preloboval. Seničania tak zaknihovali dôležité víťazstvo v boji o záchranu.

Góly: 72. Piroska (z 11 m), 90. Niarchos – 56. Lačný.

Rozhodovali: Dohál – Jánošík, Zemko, ŽK: Anaba, Witan – Ožvolda, Šimčák, Lačný, Štrba, Bangala, Steinhübel, Klabník, 283 divákov.

SENICA: Chropovský – Anaba, Totka, Pavlík, Mayounga – Mihál - Vikri (85. J.Buchel), Piroska, Mašulovič, Witan – Niarchos (90.+ Macho)

POHRONIE: Le Giang – Sanneh, Štrba, Klabník, Šimčák – Bangala (79. Pajer) - Blahút, Ožvolda, Steinhübel, Mihalík (79. Šmatlák) – Lačný (79. Prachar)