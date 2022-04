V Malackách sa objavili falošní robotníci. Neštítia sa verbálneho nátlaku, ani bitky

Obyvatelia dostali varovanie, aby si dávali pozor na falošné ponuky práce a podvodníkov.

MALACKY. Po Malackách sa opäť pohybovali partie pochybných ľudí, ktorí obyvateľom ponúkali stavebné či asfaltérske práce. Podľa občanov používajú rôzne presvedčovacie manévre, dokonca formy verbálneho nátlaku. O cene vykonaného diela informovať nechcú. Podľa miestnych sa podobné skupiny objavujú v meste čoraz častejšie. Situáciu zhodnotil i Alexander Mušinka, kultúrny antropológ.

Najprv príde jeden, zrazu ich je sedem

Zuzana na úvod hovorí, že už dvakrát zažila sklamanie z takýchto pracovníkov. Podľa nej najprv príde jeden, no potom sa ich zrazu objaví sedem alebo viac. Tvrdí, že starší ľudia sa môžu nechať ľahšie oklamať alebo sa aj zľaknúť. Zuzana sa nalákať nechala, no odvedenú prácu hodnotí ako nekvalitnú. Za ňu si navyše vypýtali vysokú odmenu.

V minulosti mala problém s príliš rozkonárenými stromami, ktoré zasahovali do elektrického vedenia. Mladý muž jej ponúkol, že jej konáre za dobrú cenu odreže, tvrdil že má plošinu. O chvíľu však bola okolo neho skupina Rómov.

„Mala som už dvakrát dočinenia s takýmito partiami a už nikdy viac! Rezal to iba s pílkou, vyzeralo to hrozne, tak som povedala, aby to nechal tak. Potom začal vyratúvať cenu," povedala Zuzana.

Vysvetlila, že jeden z konárov mal tri metre a pracovník zaň pýtal 60 eur. Začali sa hádať.

"Sused to počul, zastal si ma a potom ho zbili v krčme. A takí ponúkajú asfaltovanie občanom, niečo na súkromnom pozemku. Sú to klamári,"