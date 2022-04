Deti z Ukrajiny už majú v skalickej materskej škole vlastnú triedu

K pondelku sa do škôlky prihlásilo 20 ukrajinských detí, ich počet však môže ešte narásť.

SKALICA. V Skalici otvorili triedu materskej školy pre deti z Ukrajiny. Nová trieda vznikla v Materskej škole Dr. Clementisa, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. K pondelku sa prihlásilo 20 detí, ich počet však môže ešte narásť. Ďalšie tri deti z utečeneckých rodín boli umiestnené na iné vzdelávacie pracovisko materskej školy, kde to umožňovali voľné kapacity. Potvrdila to primátorka Anna Mierna.

V rámci novej triedy zastrešujú vzdelávanie a výchovu dve slovenské učiteľky a jedna prevádzková zamestnankyňa z Ukrajiny. Novovzniknutú triedu vybavil zriaďovateľ nábytkom a učebnými pomôckami v spolupráci s miestnymi sponzormi. Pracujúci rodičia detí budú uhrádzať všetky poplatky vrátane školného a stravného. Rodičia detí, ktorí sú evidovaní na úrade práce, budú poberať príspevok v hmotnej núdzi.

Podľa primátorky je otvorenie triedy materskej školy pre deti z Ukrajiny po humanitárnej pomoci ďalším krokom, ktorým chce mesto Skalica zmierniť dôsledky vojny na Ukrajine.

„Týmto krokom chceme pomôcť rodinám z Ukrajiny začleniť sa do našej spoločnosti a prežiť toto obdobie s čo najmenšími dopadmi na vzdelanie a psychický stav najmenších detí. Sme pripravení prijať každé ukrajinské dieťa v meste, ktoré bude mať záujem sa vzdelávať v našej škôlke,“ povedala Mierna.