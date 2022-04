Pavel Šustr: Skláňam sa pred hráčmi, že sú schopní podávať takéto výkony

Dlho nebolo jasné, či Senica na zápas so Zlatými Moravcami nastúpi.

SENICA. Počas týždňa sa toho v klube na Záhorí odohralo hneď viacero.

Najväčšou otázkou bolo, či hráči nastúpia na víkendový zápas proti Zlatým Moravciam, a ak áno, v akej zostave.

Vypli im stránku

Tomu, že by sa situácia mohla zlepšiť, nič nenaznačovalo, navyše krízu podčiarklo aj vypnutie oficiálnej webovej stránky klubu. Záhorákom v pondelok večer prevádzkovateľ vypol doménu. Ako dôvod uviedol neuhradené faktúry za prevádzku od februára 2020.

„Z vedenia klubu s nami, bohužiaľ, nikto nekomunikuje, preto sme boli po prvý raz v dvadsaťročnej histórii našej spoločnosti donútení pristúpiť k tomuto riešeniu,“ informoval David Schlegel, konateľ prevádzkovateľa eSports.cz. Pre obnovenie chodu senického webu požadovali uhradenie časti z dlžnej sumy, aspoň 400 eur. Napokon však bola požadovaná suma uhradená a klubový web je opäť dostupný.

Odišiel brankár

Nasledovala informácia o odchode brankárskej jednotky Henricha Ravasa, ktorý zamieril do druhej najvyššej poľskej súťaže. O príchode rodáka a odchovanca Senice informoval Widzew Lodz, aktuálne druhý tím tabuľky druhej ligy.

Vzhľadom na to, že Ravas na Záhorí opakovane nedostal výplatu, mohol opustiť slovenský klub zadarmo a zmeniť pôsobisko aj mimo prestupového obdobia.

Dvadsaťštyriročný brankár podpísal zmluvu na polroka s opciou na ďalšiu sezónu.

Poľský klub urgentne zháňal brankára, v krátkom čase mu totiž vypadli až dvaja.

„Prvý kontakt s klubom prišiel len vo štvrtok alebo v piatok. Už na začiatku som prejavil záujem. Nie je tajomstvom, že môj doterajší klub má finančné problémy, a preto som rád, že môžem byť tu a pozerať sa do budúcnosti s optimizmom,“ povedal Ravas pre web poľského klubu. „Widzew je veľký klub, vidieť to na štadióne aj jeho okolí. Zodpovednosť je veľká, ale preto hrám futbal. Máme pred sebou veľkú výzvu priviesť Widzew na miesto, kam patrí. Som rád, že k tomu môžem pomôcť,“ dodal.

Ravas bol v Senici stabilnou jednotkou, odchytal 24 ligových zápasov a šesťkrát sa tešil z čistého konta. V bráne chýbal iba raz, posledný víkend kryl chrbát mladému Matúšovi Chropovskému. Ravas však nebude jediným futbalistom v Senici, ktorý dal koncom marca výpoveď. Klub na sociálnych sieťach o odchodoch hráčov neinformuje.

Časť dlžôb splatili

Otáznym stále zostával víkendový zápas v skupine o udržanie sa na pôde Zlatých Moraviec, na ktorý napokon Senica nastúpila. Podľa informácií, s ktorými prišla TA3, hráči absolvovali vo štvrtok a v piatok stretnutia s vedením klubu, ktoré splnilo aspoň časť ich požiadaviek.

„Zaplatili sa nejaké veci. To bol pre nás impulz a dohodli sme sa, že do Moraviec ideme hrať. Urobil sa jeden malý krok, ale tých vecí je viac. Myslím si, že budúci týždeň už s niečím majitelia prídu na verejnosť a potom by sa to malo ukázať v inom svetle,“ povedal pre TA3 po stretnutí s majiteľmi klubu kapitán mužstva Juraj Piroska.

Na súpera nestačili

Zápas sa hral v mrazivom počasí a išlo o obojstranne ofenzívny futbal. Už v 2. minúte Ďubek posunul Jibrilovi, ten z rohu päťky pálil nad. V 6. minúte prišla šanca hostí. Witan mieril do ľavej žrde, aby následnú dorážku Pirosku Lukáč skrotil na bránkovej čiare. Skóre sa menilo až v 16. minúte. Mondek poslal parádny center na hlavu Kyziridisa, ktorý z hranice malého vápna s prehľadom skóroval.

V týchto fázach zápasu domáci stupňovali svoj tlak. V 21. minúte Slobodova tečovaná strela skončila na brvne Chropovského bránky. V 39. minúte sa rútil Kyziridis sám na bránu, z rohu malého vápna mieril tesne vedľa. Na opačnej strane po rýchlej kontre Jurdíkovu gólovú strelu vyhlavičkoval jeden z domácich obrancov. Vyrovnanie priniesla 41. minúta, keď sa po skrumáži v pokutovom území presadil Svoboda.

Aj po zmene strán bola aktivita na domácej strane. Do vedenia išli domáci v 54. minúte, keď po faule gólmana hostí nariadený pokutový kop premenil Ďubek. Už o pät minút to bol opäť Ďubek, ktorý z hranice šestnástky trafil k pravej žrdi. V týchto chvíľach domáci boli aktívnejší, avšak dobré príležitosti postupne zmarili Jibril, Mondel a Bednár. A tak sa hostia tešili v 84. minúte, keď sa po rohovom kope presadil Witan.

V 89. minúte mal poistku na kopačke Kyziridis, z 10 metrov však mieril vedľa. Záverečná snaha hostí gól nepriniesla, a tak tri body zostali doma.

Ľuboš Benkovský, tréner ViOn-u: "Posledné dva zápasy sme nezvládli, keď sme stratili všetky body. Dnes sme išli za víťazstvom, čo sa nám aj podarilo."

Pavel Šustr, tréner Senice: „Vieme, že nadstavbová časť je tuhým bojom o body. Ja sa skláňam pred hráčmi, že v situácii, v akej sa nachádzame, sme schopní podávať takéto výkony.“

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Senica 3:2 (1:1)

Góly: 16. Kyziridis, 54. a 59. Ďubek (prvý z 11 m) – 41. Svoboda, 84. Witan.

Rozhodovali: Sedlák – Hancko, Roszbeck, ŽK: Mondek, Kyziridis – Mašulovič, Chropovský, Totka, Piroska, Mihal, Witan, 543 divákov

Z. MORAVCE: Lukáč – Suľa, Bednár, Menich, Čögley (90. Chren) – Sloboda, Neofytidis - Mondek (70. Kolesár), Kyziridis, Ďubek (82. Grozdanovski), Jibril (82. Horák)

SENICA: Chropovský – Anaba (60. Kučera), Pavlík, Mihal, Svoboda – Witan, Ouattara (46. Totka), Mašulovič (73. Vikri), Oršula – Piroska – Jurdík (73. Niarchos).