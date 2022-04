Výstavba mostu v senickom parku sa blíži do finále. Občania tvrdia, že týmto je nebezpečný

Seničania si nedokážu predstaviť, ako budú po moste chodiť starší a invalidní ľudia počas zimného obdobia.

Ľudovít sa obáva, v akom stave bude most v zimnom období. (Zdroj: Kristýna Peštová)

SENICA. Rekonštrukčné práce v senickom mestskom parku nie sú ešte stále dokončené. Obyvatelia situáciu kritizujú. Podľa nich bude most problémový najmä pre dôchodcov, mamičky s deťmi či invalidov. Obávajú sa tiež, ako bude most udržiavaný v zime, nakoľko je lávka vyzdvihnutá. Juraj Marko, riaditeľ spoločnosti, ktorá výstavbu realizuje vysvetlil, prečo to tak dlho trvá a kedy budú práce dokončené.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ostrá kritika Seničanov

Na lavičke oddychovala dôchodkyňa Anna, ktorá povedala, že most nie je absolútne vhodný pre starších ľudí.

V článku sa ďalej dočítate Názor Seničanov na realizáciu výstavby i samotný most?

Dôvod, prečo stavba nie je dokončená?

Kedy bude most konečne hotový?

Prečo je most vyvýšený?

"Všetci ľudia na to nadávajú, nie je to dorobené, sú tam stále kamienky, idú až na chodník. Most, ktorý je ďalej, je lepší, pretože je rovný,“ povedala Anna.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rozbitý most skúša trpezlivosť Seničanov. Ako reaguje na kritiku mesto? Čítajte

Okoloidúca pani skonštatovala, že nechápe, prečo most nie je v rovine. „Už aj robotníkov som sa pýtala, prečo je to tak. Nerozumiem, prečo je to vyvýšené. Vraj sa mám spýtať projektanta,“ povedala.