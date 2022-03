Otrávili chránené dravce. Jedovaté návnady však ohrozujú aj iné zvieratá

S prípadmi vtáčej kriminality sa odborníci stretávajú počas celého roku, no najčastejšie na jar.

BRATISLAVA. V oblasti Záhoria našli otrávené haje červené. Dravce sa pravdepodobne otrávili nastraženou návnadou. Prípad, ktorý odhalili pracovníci Štátnej ochrany prírody a členovia Ochrany dravcov na Slovensku, už rieši polícia. Odborníci vyzývajú ľudí počas prechádzok v prírode k opatrnosti. Informoval o tom Tomáš Veselovský z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku v tlačovej správe.

„Pojem vtáčia kriminalita zahŕňa všetky nelegálne aktivity, ktorých obeťami sú chránené druhy vtákov. Najčastejšie ide o úmyselné, ale aj neúmyselné otravy jedovatými látkami, zastrelené jedince, chytanie do pascí, ničenie hniezd, vykrádanie vajec a mláďat,“ uvádza Veselovský.

S prípadmi vtáčej kriminality sa odborníci stretávajú počas celého roku, no podľa slov Veselovského je najrizikovejším obdobím jar a najmä mesiace marec a apríl. Ochranári v spolupráci s políciou preto vykonávajú preventívne kontroly v rizikových územiach častejšie. „Počas terénnych kontrol sa zameriavame na územia, kde v minulosti boli zaznamenané prípady vtáčej kriminality, prípadne, kde máme indície o jej páchaní. V teréne nám pomáhajú špeciálne vycvičené policajné psy určené na vyhľadávanie vysokorizikových chemických látok, ktoré páchatelia používajú pri výrobe otrávených návnad,“ dodal Veselovský.

Páchatelia si často neuvedomujú, že umiestnením otrávenej návnady ohrozujú každého, kto by mohol prísť s návnadou do kontaktu. Osobitne by si preto mali mali dávať pozor psičkári. Jedy sa do tela vstrebávajú viacerými cestami, napríklad cez pokožku, ak sa majiteľ bude snažiť pomôcť svojmu psovi, ktorý otrávenú návnadu prehltol.

Významnú úlohu pri odhaľovaní vtáčej kriminality zohráva aj verejnosť. Ľudia hľadajú v prírode relax a na prechádzkach tak môžu natrafiť na podozrivý nález. „Rozhodne si treba všímať pohodené rôzne časti zvierat, na ktorých sú viditeľné stopy po aplikácii chemických látok. Ďalším varovným signálom je mŕtvy hmyz v okolí uhynutého zvieraťa, uhynuté dravé vtáky so zaťatými pazúrmi, alebo viac uhynutých jedincov na malej ploche. Pre vlastnú bezpečnosť je potrebné sa vyvarovať manipulácii s takýmto nálezom. Vhodné je nález dokumentačne nafotiť mobilom a poznačiť si súradnice. Takýto nález rozhodne treba oznámiť príslušným orgánom,“ uzavrel Veselovský.