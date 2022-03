Slová vďaky za zdravie sa dajú ťažko vyjadriť

Renáta a Andrej ďakujú všetkým, vďaka ktorým môžu ďalej žiť svoj spoločný príbeh. „Prajeme aj my vám a všetkým ľuďom pevné zdravie,“ odkazujú.

Život prináša rôzne situácie... Krásne i menej krásne, príjemné i menej príjemné, ľahšie či ťažšie, poznáme to všetci. V náročnejších momentoch podvedome dúfame a veríme, že horšie už to nemôže byť, ale len do chvíle, keď si uvedomíme, že hranica medzi radosťou a smútkom je vlastne falošná. Napokon musíme prijať fakt, že existujú oveľa ťažšie, zdrvujúcejšie až mrazivé smútky, ďaleko horšie než tie, ktoré sme dovtedy považovali za problém.

Sú miesta, kam nechodí vôňa rannej kávy, bozk na rozlúčku pred odchodom do práce medzi dvoma milujúcimi sa ľuďmi, ani objatie pri podvečernom zvítaní sa v teple domova. Tieto činnosti a mnoho ďalších pekných chvíľ boli v zlomku sekundy preč a my sme mali problém uveriť tomu, čo sa stalo. K žiaľu sa pridá strach o blízku osobu, kedy by sme najradšej všetky jej bolesti a utrpenie vzali na seba, len aby sme ju nestratili. Urobili by sme všetko na svete.

V takejto situácii sme sa ocitli na prelome mesiacov november a december 2021 v súvislosti s ochorením Covid 19. Po zistení, že máme obaja pozitívny test, sme mali od obvodného lekára adekvátnu liečbu od samého začiatku (poďakovanie teda patrí aj MUDr. Pavlovi Shultzovi, praktickému lekárovi pre dospelých v Holíči), no napriek tomu sa Andrej nevyhol hospitalizácii v skalickej nemocnici a následnému napojeniu na umelú pľúcnu ventiláciu, v ktorej zotrval celých 23. dní na ARO (od 7. 12. do 30. 12. 2021).

Veľké poďakovanie vyslovujeme celému tímu lekárov sestričiek a pomocníkov na Urgentnom príjme COVID, celému tímu lekárov pod vedením primára chirurgie MUDr. Milana Skladana a celému tímu sestričiek a pomocníkov pod vedením PhDr. Kataríny Dermekovej, celému tímu lekárov ARO pod vedením MUDr. Rastislava Sabanoša, vrátane imunologičky MUDr. Marty Serdahelyovej a tímu sestričiek a pomocníkov pod vedením PhDr. Eleny Kláskovej, následne celému tímu lekárov pod vedením primára MUDr. Vlastimila Serdahelyho a tímu sestričiek a pomocníkov pod vedením Mgr. Hany Sokolovej, ako aj celému vedeniu nemocnice v Skalici.

Vďaka týmto lekárom, sestričkám a ostatným zamestnancom nemocnice sa život môjho partnera a náš spoločný vracia do zabehnutých koľají, ktoré však už nikdy nebudú všedné. Každý jeden spoločný moment bude vzácny a výnimočný a budeme si ho užívať plným priehrštím.

Vďaka vám, vášmu odhodlanému prístupu, vašej obetavosti, vašim šikovným rukám, vašim povzbudeniam, vášmu citu a empatii, vášmu človečenstvu. Čokoľvek by sme chceli napísať, akýmikoľvek slovami vyjadriť slová obrovskej vďaky, všetko by bolo málo. Zrazu je slovný potenciál nedostatočný a do popredia sa dostáva tichá úcta a pokora pred vami všetkými, vďaka ktorým môžeme ďalej žiť náš spoločný príbeh. Prajeme aj my vám a všetkým ľuďom pevné zdravie.

Ďakujeme z celého srdca Renáta Audová a Andrej Urminský