Virológ Klempa: Ukrajinci nie sú primárna príčina zhoršenia pandemickej situácie

Budeme mať dvojhrbú omikron vlnu, upozorňuje vedec zo Slovenskej akadémie vied.

Kolektívnu imunitu už získať nedokážeme. Podľa virológa Borisa Klempu nás zachráni premorenosť a očkovanie. Vysvetlil, že utečenci z Ukrajiny nie sú príčinou zhoršenia pandemickej situácie. Rušenie opatrení vníma ako riziko a povedal, ktorý liek proti koronavírusu je najúčinnejší.

Ako vnímate aktuálnu pandemickú situáciu?

Aktuálnu situáciu vnímam trochu s rozpakmi. Situácia sa zhoršuje na celom svete. My sme v medzifáze, kedy sa zastavil pokles a začne sa to zvyšovať. Budeme mať dvojhrbú omikron vlnu. Ovplyvňuje to aj prudké odstraňovanie opatrení, plus príchod subvariantu Omikron BA.2 a postupný pokles účinnosti vakcín.

Momentálne k nám prichádza množstvo aj nezaočkovaných ľudí z Ukrajiny. Môže to ovplyvniť pandemickú situáciu na Slovensku?

Ukrajinci nie sú primárna príčina zhoršenia situácie u nás. V ich prípade sa však nárast počtu prípadov môže viac prejaviť v nemocniciach. Ich nízka zaočkovanosť môže spôsobiť, že proporčne väčšia časť z nich môže mať horší priebeh. Subvariant BA.2 sem nepriniesli, ani si nemyslím, že to budú nejak výrazne šíriť medzi populáciou. Skôr oni sú tí viac ohrození. Majú podlomené zdravie, zažili stres. Počas strastiplného transportu išli často v preplnených vlakoch, boli dlhodobo spolu v preplnených stanoch. Riziko, že sa navzájom nakazili je vysoké.

Opatrenia na Slovensku sa postupne rušia, nie je to príliš veľké riziko?

Určite je to svojim spôsobom riziko. Riešili to však takto aj krajiny po celom svete. Pretože túžba po návrate do normálu a zároveň ekonomické dôsledky opatrení, to všetko viedlo k tomu, že tá situácia bola ťažko udržateľná. My sme aspoň veľmi pragmaticky nechali respirátory v interiéroch. Niektoré z opatrení aj tak prestali do istej miery zaberať a mať zmysel.

V západnej Európe sa dá pripísať zhoršovanie situácie uvoľňovaniu opatrení. Variant Ba2 sa zdá byť znova o trochu infekčnejší ako pôvodný Omikron BA.1. Hovorí sa o 30 až 40-percentnom náraste. Dá sa však predpokladať, že tie typické, ťažké covidové stavy už nebudú také bežné. Momentálne covid zhoršuje stav