Do Lurdskej jaskyne už umiestnili novú sochu Panny Márie Lurdskej

Sochárovi trvala výroba novej sochy po požiari približne mesiac.

MALACKY. Umelecký sochár a rezbár Alojz Machaj z Plaveckého Štvrtka vytvoril novú sochu Panny Márie Lurdskej. Pôvodný exponát poškodil požiar začiatkom tohto roka spolu s vnútrom jaskyne. Príčina je stále neznáma.

Návštevníci parku už môžu navštíviť opravenú a vyčistenú Lurdskú jaskyňu. Nájdu tam aj novú sochu Panny Márie Lurdskej, ktorú požehnal dekan a zároveň farár malackej farnosti Ján Ragula. "Pri požehnaní pripomenul význam Panny Márie, ktorý sa z histórie a kníh prenáša aj do dnešných dní. Poďakoval sa za rýchle nahradenie poškodenej sochy a vyjadril nádej, že nové umelecké dielo vydrží na svojom mieste dlho," informoval portál malacky.sk

Alojz Machaj priznal, že tvorba novej sochy bola pre neho nečakanou výzvou. "Potešilo ma to, veď ateliér mám v Plaveckom Štvrtku, a to je čo by kameňom dohodil,“ vyjadril.

Na soche pracoval približne mesiac. Drevo si podľa neho vyžaduje svoj čas. Dub potrebuje dostatočne uschnúť. Podľa Machaja je dobré, že je socha umiestnená na takom mieste, kde ani v lete nebude vystavená silnému slnečnému žiareniu.

Grotu, imitáciu lurdskej jaskyne, postavili ešte v roku 1934 tunajší františkáni. Po druhej svetovej vojne bola prvýkrát zničená. Obnovy sa dočkala v roku 1990, avšak opakovane ju poškodzovali vandali. V roku 2014 bola znova zrekonštruovaná a pribudli ochranné mreže, kopírujúce tvar jaskyne. Vtedy sa do groty umiestnila aj nová socha Panny Márie Lurdskej Začiatkom tohto roka však vnútro jaskyne spolu so sochou poškodil oheň. Príčina jeho vzniku zostala neznáma.

Samospráva mesta teda vyzýva verejnosť, aby v blízkosti jaskynky nezapaľovali sviečky ani kahance. "Ďakujeme za pochopenie," uviedol portál malacky.sk.