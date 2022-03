Obyvatelia Malaciek vytriedili vlani viac ako polovicu vyprodukovaného odpadu

V praxi to znamená, že vlani sa podarilo v porovnaní s minulosťou lepšie vyseparovať plasty, papier, sklo či biologický kuchynský odpad.

MALACKY. V roku 2021 vytriedili obyvatelia Malaciek 54,32 percenta z celkového množstva vyprodukovaného odpadu, pričom v roku 2020 to bolo iba 45 percent.

„V praxi to znamená, že vlani sa podarilo v porovnaní s minulosťou lepšie vyseparovať plasty, papier, sklo či biologický kuchynský odpad," informuje mesto na svojej webovej stránke s tým, že ak sa do zmiešaného komunálneho odpadu dostáva iba to, čo sa nedá vytriediť, je to dôležité pre ochranu životného prostredia.

Dôležitou súvislosťou je aj to, že od percenta separácie sa odvíjajú zákonom stanovené poplatky pre samosprávu za skládkovanie komunálneho odpadu. Zmyslom triedenia je, aby sa čo najviac použiteľného odpadu dostalo na opätovnú recykláciu.

„Čím zodpovednejšie triedime, tým menej zostáva zvyšného (zmesového) odpadu, ktorý končí na skládke alebo v spaľovni," vysvetľuje mesto.

„Vďaka vyššej miere triedenia ušetríme na poplatkoch za uloženie odpadu na skládke približne 20-tisíc eur ročne,“ hovorí prednostka Mestského úradu v Malackách Ľubica Čikošová a dodáva, že ďalším bonusom za dobrý výsledok triedenia je to, že môžu od Envirofondu dostať príspevok na nakladanie s odpadmi.