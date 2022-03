Pre Skalicu sa pohárová púť skončila, Senica zdolala Pohronie

Žreb semifinále je na programe 18. marca o 10.00 hodine.

AS Trenčín - MFK Skalica 2:0 (0:0)

Futbalisti AS Trenčín sa stali druhým semifinalistom Slovenského pohára v ročníku 2021/2022. V domácom prostredí potvrdili úlohu papierového favorita a druholigovú Skalicu zdolali 2:0.

Záhoráci držali s Trenčanmi krok viac ako hodinu zápasu. Až v 63. minúte strelil úvodný gól stretnutia 18-ročný záložník Dominik Hollý, ktorý ťažil z krídelnej akcie o rok staršieho útočníka Adama Tučného.

Päť minút pred koncom pridal poisťujúci zásah Matúš Kmeť. Ten sa dostal k lopte na hranici šestnástky a prudkou ranou vymietol pravý horný kút.

Trenčín tak napodobnil bratislavský Slovan, ktorý v úvodnom štvrťfinále zdolal Zlaté Moravce takisto 2:0, pričom aj tomto prípade padali góly až po prestávke.

Góly: 61. D. Hollý, 85. M. Kmeť

TRENČÍN: M. Kukučka - E. Marho Ikoba (73. N. Kupusović), L. Stojsavljević, A. Musa Zubairu (80. R. Rahim Ibrahim), P. Elayo Azango (90. S. Kozlovský), K. Madu, D. Hollý (73. J. Kadák), K. Spencer Pires, F. Bainović, R. Yem, A. Tučný (80. M. Kmeť).

SKALICA: D. Gröger - M. Petr, M. Mader (5. F. Blažek), O. Rudzan, J. Mizerák (64. M. Nagy), K. Mihálek (64. M. Mášik), M. Hollý, M. Černek, J. Kousal, T. Hambálek (56. D. Šebesta), P. Voleský.

Jozef Kostelník, tréner Skalice: V prvom rade gratulujem Trenčínu k postupu. Do zápasu sme nastúpili s hráčmi, ktorí dlhšiu dobru netrénovali a nehrali, čo bolo vidieť na pohybe, napriek tomu sme dobre bránili a vykrývali priestory. V prvom polčase mal Trenčín viacej z hry, ale boli to prihrávky na úrovni obrannej štvorice, mali aj výraznejšiu šancu po štandardnej situácii. Najviac ma mrzí, že sme ich dostali na koňa po našej chybe v obrane, keď sa ujali vedenia na 1:0, potom sme prestriedali, prišli hráči ako Nagy, Šebesta, dostali sme sa viacej do hry, ale nie do výraznejšej šance, takže ide o zaslúžené víťazstvo Trenčína.

FK Senica - FK Pohronie 3:2 (1:2)

Futbalisti Senice skompletizovali kvarteto účastníkov semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2021/2022.

V stredajšom záverečnom štvrťfinále zdolali doma FK Pohronie 3:2. Už v úvode otvárali skóre hostia, no v 6. minúte vyrovnal Oršula na 1:1.Postupový gól Záhorákov strelil v 86. minúte indonézsky stredopoliar Witan Sulaeman.

Do semifinále v stredu postúpila aj Trnava, už v utorok AS Trenčín a Slovan Bratislava.

Góly: 6. F. Oršula, 48. M. Totka, 86. W. Sulaeman - 1. C. Mayounga - Ngolou (vl. gól), 19. J. Mihalík

SENICA: M. Chropovský - M. Mihál, F. Oršula (85. G. Halabrín), I. Niarchos, D. Filip Mašulovič (90. P. Pavlík), L. Kučera (85. V. Svoboda), E. Maulana Vikri (28. W. Sulaeman), M. Totka, R. Ulrich Anaba Mbida Nga, C. Mayounga - Ngolou, J. Piroska

POHRONIE: P. Lé Giang - M. Šimčák, M. Klabník, A. Pajer, M. Sanneh, D. Ožvolda (85. D. Bangala), C. Steinhübel, M. Chrien (62. M. Šmatlák), J. Mihalík (90. D. Sandal), P. Blahút, M. Lačný (90. L. Malle)