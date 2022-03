Obnova 5. ligy Západ? Kým v Senici vládne optimizmus, Trnava je o niečo opatrnejšia

Regionálny a dva oblastné zväzy sa stretli so zástupcami šiestej ligy. Témou bolo znovuvytvorenie krajskej súťaže.

TRNAVA/SENICA. Posledné týždne sa upriamila pozornosť nielen na štart jarnej časti, ale aj na myšlienku znovuobnovenia 5. ligy Západ v nasledujúcom súťažnom ročníku.

V súvislosti s touto myšlienkou prebehli diskusie na pôde Oblastného futbalového zväzu Senica a následne aj Oblastného futbalového zväzu Trnava v spolupráci so Západoslovenským futbalovým zväzom, pod ktorý táto súťaž spadá.

V článku sa ďalej dočítate: - Aký dopad malo zrušenie 5. ligy na zväzy a kluby? - Aké varianty a modely ponúka ZsFZ mužstvám pri zložení 5. ligy? - Čo aktuálne trápi 6. ligu Felber ObFZ Senica a aké sú prognózy do ďalšej sezóny? - Ako sa k obnoveniu 5. ligy vyjadrili kluby zo Záhoria? - Aký vážny problém čaká na najvyššiu súťaž ObFZ Trnava a aký bude mať dopad? - Ako sa vyjadrili mužstvá z trnavskej strany a prečo váhajú?

Negatívny dopad pocítili všetky strany

Podobné stretnutia sa organizovali aj minulý rok tesne pred prihlasovaním mužstiev do ďalšieho súťažného ročníka. Táto snaha, aj keď sa dá polemizovať o tom, že prišla takpovediac o päť minút dvanásť, nepadla na úrodnú pôdu a 5. ligu Západ sa nepodarilo zložiť. Viaceré mužstvá, ktoré v nej pôsobili, zostúpili do najvyšších oblastných súťaží, Piešťany a Horná Krupá postúpili do 4. ligy Severozápad a Zvončín s Brodským boli na tento súťažný ročník preradené do 5. ligy Juh.

Celá situácia napokon mala nepriaznivý dopad na všetky strany, regionálny zväz prišiel o jednu súťaž, narušila sa hierarchia postupu a zostupu, oblastné zväzy museli promptne reagovať na zaradenie mužstiev do oblasti, obzvlášť sa „zapotila“ senická časť. V oboch šiestych ligách vznikol pretlak mužstiev, v Senici má aktuálne najvyššia súťaž 22 účastníkov, Trnava ich mala mať 18, no po odhlásení Pavlíc zo súťaže sa jej počet ustálil na 17.

Viaceré tímy, najmä tie, ktoré mali záujem pokračovať v regionálnych súťažiach, boli dlho v neistote, nevedeli, kam budú zaradené, prišli o hráčov či trénerov. Najmä na Brodské mala situácia katastrofálny dopad, keď mužstvo pred koncom prestupového obdobia opustilo viacero hráčov a jesennú časť museli dohrávať s futbalovými vyslúžilcami, ktorí si už len chodili rekreačne zahrať za starých pánov. Tomu zodpovedalo tabuľkové umiestnenie na jeseň, ako aj stále meniace sa dianie v mužstve počas zimy.

Kováč: Je to pre mňa jednoznačný signál

Problém s 5. ligou Západ začali túto sezónu všetky tri zväzy riešiť o niečo skôr. Vladimír Hracho svoje úsilie deklaroval už dlhodobo, a to najmä na výkonnom výbore ZsFZ, impulz zo západokraja a senickej oblasti prišiel aj s novými tvárami vo funkciách predsedov. Nový predseda ZsFZ Peter Kováč sa nehodlal ani na jednom stretnutí vracať k dôvodom, prečo k tejto situácii s 5. ligou prišlo, ale chcel hľadať a diskutovať o riešeniach.

Predseda ZsFZ Peter Kováč (zdroj: Martina Radošovská)

Obe stretnutia mali početné zastúpenie, čo Petra Kováča potešilo. „Je to pre mňa jednoznačný signál, že aj z vašej strany prichádza snaha situáciu riešiť. Je mi veľmi ľúto, že dve vyspelé futbalové oblasti nemajú svoje zastúpenie v podobe regionálnej piatej ligy. Naším eminentným záujmom je, aby táto súťaž opäť uzrela svetlo sveta. Budem otvorený, prišiel som vás poprosiť, aby ste reflektovali na iniciatívu všetkých troch zväzov a aj s vašou spoluprácou oživíme piatu ligu od najbližšieho súťažného ročníka,“ zazneli hneď v úvode slová predsedu ZsFZ na oboch stretnutiach.

Peter Kováč zároveň klubom predostrel myšlienky ako zatraktívniť túto súťaž, a to nájdením lokálnych partnerov, ktorí pôsobia v regióne a podporovali by ligu po materiálnej alebo finančnej stránke, ako aj znížením nákladov