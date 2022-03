Zákaz parkovania na chodníkoch policajti na Záhorí nepokutujú, niekde ani nenapomenú

Ako sa k novele zákona stavia mestská polícia v Skalici, Senici a Holíči?

ZÁHORIE. Chodníky iba pre chodcov, cyklistov a kolobežkárov, parkovanie na nich je pre autá zakázané. Novela cestného zákona, ktorú odobrili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ešte koncom novembra 2021, platí už od 1. marca.

Väčšina samospráv sa však na ňu nestihla nachystať. Musia vyznačiť parkovacie miesta, kde takéto parkovanie bude možné a kde nie. Pretože, nie všade je možné parkovať výlučne mimo chodníka.

Čas na vyriešenie tohto nedostatku by mestám a obciam mal poskytnúť návrh zákona o cestnej premávke, ktorý vo februári posunulo plénum NR SR do druhého čítania. Rozhodovať o tomto návrhu by poslanci mohli už na schôdzi, ktorá sa začína 15. marca. Cieľom ďalšej novely zákona je umožniť vybraným motorovým vozidlám do konca marca 2024 parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platili práve do 28. februára.

Oslovili sme náčelníkov mestských polícií na Záhorí, zaujímali sme sa aj o to, ako sa k tejto novele postavia.

Nepociťujú nápor

V Skalici zatiaľ nepociťujú od 1. marca zvýšený počet oznamov na margo nedovoleného parkovania na chodníkoch. Náčelník tunajšej mestskej polície, Ferdinand Mach, nám potvrdil, že z niektorých častí autá z chodníkov zmizli, prípadne sa ich počet zredukoval.