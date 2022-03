Senica vstúpila do nadstavbovej časti prehrou. Nováčik otočil zápas v závere stretnutia

Záhoráci deväť minút pred koncom stretnutia ešte vyhrávali.

POPRAD. V rámci 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa vycestovala Senica k súperovi do Popradu, kde prehrala s Liptovským Mikulášom 2:1. Liptáci otočili skóre v záverečnej desaťminútovke, keď sa gólovo presadili Ľuboslav Laura a Tomáš Gerát.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Senica 2:1 (0:0)

Liptovský Mikuláš v jarnej časti sezóny ešte neprehral a ambície na zisk troch bodov ukazoval už od prvej minúty zápasu proti Senici. Z úvodného tlaku však domáci pred Ravasovou bránkou nič nevyťažili. Blízko ku gólu boli Liptáci v 37. minúte, Andričova hlavička orazítkovala iba žrď, pri následnej dorážke si Andrič prekážal so spoluhráčom Gerátom a gól z toho napokon nebol. Domáci sa do zakončenia dostávali pomerne často, no v koncovke im chýbal potrebný pokoj. Do šatní sa tak odchádzalo za rovnovážneho stavu.

Aj nástup do druhého polčasu vyšiel lepšie domácim. Ďalšiu z vyložených šancí spálili hráči Tatrana v 52. min. Laura z diaľky tvrdo vypálil a Ravas jeho prudkú strelu iba vyrazil pred dobiehajúceho Staša, ktorý zo sľubnej pozície prestrelil. O pár minút neskôr zostal v pokutovom území po súboji s Anabom ležať Laura, pokutový kop z toho napokon nebol. Klúčové momenty z pohľadu hostí prišli v 67. minúte. Najprv na vzdialenejšej žrdi senickej brány neusmernil loptu do siete Švec, následne brankár Ravas rozohral na krajného obrancu Anabu, ktorý poslal dopredu dlhú 50-metrovú prihrávku na nabiehajúceho Jurdíka. Ten sa ocitol za chrbtom obrany Liptákov a poradil si aj so zakončením - 0:1.

Domácich inkasovaný gól nezlomil, naopak pridali na obrátkach. Už o dve minúty neskôr mohol po rohovom kope vyrovnať Šindelář, ale jeho hlavičke chýbala razancia i presnosť. Liptákom to vyšlo v 81. minúte. Na centrovanú loptu na vzdialenejšiu žrď si nabehli až traja voľní hráči Mikuláša, loptu za chrbát Ravasa poslal Laura - 1:1. Početnosť streľby na bránku Senice sa každou minútou zvyšovala a v 88. minúte vytryskol gejzír radosti v domácom tíme. Po ďalšom zo Švecových centrov do pokutového územia sa hlavou presadil jeden z ťahúňov domácej ofenzívy Gerát, ktorý rozhodol o triumfe Liptákov.

Góly: 81. Laura, 88. Gerát - 68. Jurdík.

Rozhodovali: Prešinský - Vass, Halíček, ŽK: Mihal (Senica), 220 divákov.

L. MIKULÁŠ: Luksch - A. Krčík, Filinský (76. Flak), Šindelář, Pavúk - Gerát, Václavik - Laura, Staš (76. Voško), Káčerík (55. Švec) - Andrič (90.+1 Bielák).

SENICA: Ravas - Oršula, Pavlík, Mihal, Svoboda (46. Anaba) - Totka, Halabrín (73. Mayounga) - Maulana Vikri (68. Mašulovič), Piroska (46. Ouattara), Witan - Niarchos (46. Jurdík).

Ohlasy po zápase

Marek Petruš, tréner MFK Tatran Liptovský Mikuláš: "Myslím si, že sme podali výborný výkon. Zrodilo sa naše zaslúžené víťazstvo. Súpera sme zatlačili na vlastnú polovicu a vytvorili sme si množstvo streleckých situácií. Mužstvo sa po góle nezložilo. Svojou ochotou, bojovnosťou a aktivitou sme si vybojovali tri body. Chlapci zaslúžene vyhrali, aj keď sme zlyhávali vo vyložených gólových pozíciách."

Pavel Šustr, tréner FK Senica: "Do zápasu sme nevstúpili tak, ako sme chceli. Hráči neplnili taktické pokyny. Neadaptovali sa na to, čo nás proti súperovi čakalo. Dostali sme sa pod tlak. Gól sme dosiahli po jednej brejkovej situácii, ale vedenie sme neudržali. Súperovi sme nedokázali konkurovať v nasadení o pobiť sa o lepší výsledok."