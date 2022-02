Senica konečne zvíťazila, napriek tomu bude bojovať v skupine o udržanie sa

Michalovce porazila najtesnejším rozdielom.

MICHALOVCE. v rámci posledného kola základnej časti Fortuna ligy vycestovala Senica k súperovi MFK Zemplín Michalovce a vyhrala najtesnejším víťazstvom.

Jediný gól zápasu streli v 13. minúte grécky útočník Ioannis Niarchos z pokutového kopu. Pre Michalovce to bola tretia prehra za sebou v jarnej časti, Senica získala prvé body po dvoch neúspechoch v predošlých zápasoch.

MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 0:1 (0:1)

Obe mužstvá vstúpili do kalendárneho roka 2022 s cieľom vybojovať si postup do prvej šestky, no v úvodných dvoch zápasoch nezískali ani bod. Už pred vzájomným zápasom boli bez šance na postup a v ďalšom priebehu sezóny budú hrať v skupine o záchranu.

Lepší štart do zápasu mali hostia, ktorí gólovo udreli v 13. minúte. Domáci Kanu fauloval v šestnástke a Niarchos poslal loptu z bieleho bodu do protipohybu brankára Kožuchara - 0:1.

Michalovčania sa snažili o kombinačný futbal, ale v ich hre dlho absentovala presnosť a priamočiarosť. Obrana Senice v prvom polčase vytláčala súpera mimo šestnástky a jedinú vážnejšiu šancu mu dovolila v 39. minúte. Po priamom kope sa k hlavičke dostal Marcin a loptu poslal do brvna.

Tréner domácich Miroslav Nemec spravil do druhého polčasu až štyri striedania. Jeho zverenci v druhom polčase viac riskovali a Seničania hrozili brejkami. Hostia si dávali pozor na chyby, k domácim hráčom pristupovali natesno a v druhom polčase ich nepustili do nebezpečnej gólovej príležitosti. Vyrovnanie nepriniesla ani strela Tosevského v nadstavenom čase, ktorú zastavil jeden z hostí.

Gól: 13. Niarchos (11 m). Rozhodovali: Kružliak - Roszbeck, Štofik, ŽK: Tosevski - Niarchos, Halabrín, Totka, Masulovič

Michalovce: Kožuchar - Vaško, Ranko, Kotula, Kanu (46. Ntotis) - Artabe (46. Ošima), Mendéz - Magda (46. Žofčák), Peňa (46. Begala), Yilmaz - Marcin (79. Tosevski)

Senica: Ravas - Oršula, Pavlík, Mihál, Svoboda - Halabrín, Totka - Vikri (73. Anaba), Piroska (81. Ouattara), Sulaeman (90. Mašulovič) - Niarchos (81. Jurdík)

Hlasy po zápase:

Pavel Šustr, tréner FK Senica: „Sme samozrejme sklamaní, Sereď sa dostala do šestky, my nie. Po dnešnom zápase nás čaká ťažká jar, bude dôležité bodovať v každom zápase. Mojou úlohou je, aby som hráčov posúval ďalej každým tréningom, zápasom, aby sme boli lepší a uhrávali lepšie výsledky.“

Juraj Jarábek, tréner ŠKF Sereď: „Čakali sme ťažké stretnutie v boji o prvú šestku. Chceli sme vyhrať už dnes, nechceli sme čakať na posledný zápas, čo sa nám aj podarilo. Zároveň sme rešpektovali kvalitu Senice, pretože dopredu sú naozaj šikovní, majú zaujímavých hráčov a hrajú kombinačný futbal. Vedeli sme, že keď otvoria hru, budú zraniteľní v obrane, čo sa aj potvrdilo. Mohli sme dotiahnuť niektoré brejkové situácie lepšie. Ale pre nás je dôležité, že sme to uhrali a výsledkovo zvládli.“

Sumáre záverečného 22. kola základnej časti Fortuna ligy:

AS Trenčín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (1:1)

Góly: 5. a 63. Azango - 41. Pinte, 82. Švec.

MFK Ružomberok – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)

Gól: 54. Lichý.

ŠKF ORION TIP Sereď – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (0:1)

Góly: 90.+2 Jureškin (z 11 m), 90.+4 Radič - 10. Suľa.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 3:1 (1:0)

Góly: 3., 68. a 83. Krstovič – 48. Rusnák.

Tabuľka:

1. Slovan Bratislava 22 16 5 1 52:16 53

2. Trnava 22 13 6 3 29:12 45

3. Ružomberok 22 11 8 3 39:17 41

4. Dunajská Streda 22 10 6 6 28:23 36

5. Sereď 22 9 5 8 28:28 32

6. Žilina 22 8 6 8 34:33 30



7. Senica 22 7 6 9 21:32 27

8. Trenčín 22 6 7 9 32:33 25

9. Michalovce 22 7 2 13 20:31 23

10. Liptovský Mikuláš 22 5 6 11 27:43 21

11. Zlaté Moravce 22 4 7 11 22:36 19

12. Pohronie 22 2 4 16 19:47 10

Program 1. kola nadstavbovej časti (4.-6. marca):

skupina o titul

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava

MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda

FC Spartak Trnava - ŠKF ORION TIP Sereď

skupina o udržanie sa

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Senica