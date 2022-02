Malacky čakajú dopravné obmedzenia

Mesto informuje o viacerých projektoch, dopravu presunie výstavba podzemnej garáže.

MALACKY. Obyvateľov Malaciek čakajú dopravné obmedzenia, ktoré sa dotnú aj peších. Výstavba garáže v centre mesta by mala trvať do októbra.

Samospráva na svojej stránke informuje o stavebných prácach, ktoré sa týkajú výstavby podzemnej garáže pre 60 vozidiel. Už sa začali prekládky podzemných sietí. Práce pravdepodobne potrvajú do začiatku marca. Potom odovzdajú stavenisko na vlastnú realizáciu spoločnosti, ktorá vyhrala obstarávanie cez štátny systém Úradu verejného obstarávania. Výstavba bude trvať ďalších sedem mesiacov.

Občania by mali rátať s uzatvorením križovatky Hviezdoslavova – Bernolákova pri mestskom úrade, do ktorej sa bude napájať vjazd do podzemnej garáže. Počas výstavby budú zaslepené ulice Hviezdoslavova a Bernolákova. Doprava bude pustená cez ulice Ferdiša Kostku, Jána Hollého a časť Bernolákovej ulice od M. R. Štefánika po ulicu Jána Hollého.

Mesto na svojej stránke informuje aj o obmedzeniach pre peších. Aktuálna prekládka sietí a výstavba sa dotknú priechodov pre chodcov.