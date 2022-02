Múzeum pripravuje novú expozíciu, bude venovaná osobnostiam regiónu

Záhorské múzeum v Skalici pripravuje novú stálu expozíciu, ktorá bude venovaná významným osobnostiam celého regiónu Záhoria.

SKALICA. Záhorské múzeum v Skalici pripravuje novú stálu expozíciu, ktorá bude venovaná významným osobnostiam celého regiónu Záhoria. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Viera Drahošová.

V rámci pandemického obdobia muselo múzeum podobne ako ďalšie inštitúcie podobného zamerania obmedziť styk s verejnosťou. "Preto sme čiastočne obmedzili počet výstav. Ušetrené kapacity sme venovali do internej činnosti a predovšetkým do perspektívnej. Pripravovali sme najmä priestory pre novú expozíciu, ktorú by sme chceli otvoriť v tomto roku, ktorý je v Skalici venovaný 650. výročiu povýšenia na slobodné kráľovské mesto," uviedla Drahošová.

Múzeum sa venovalo aj ďalším aktivitám. "Získali sme ďalšie nové akvizičné prírastky zbierkových predmetov. Pripomenuli sme si 30. výročie vydávania časopisu Záhorie, ktoré sme však museli presunúť do online priestoru," doplnila riaditeľka múzea.

V múzeu realizovali aj investične aktivity. "Vymenili sme 15 okien. Pokračovať budeme v jarných mesiacoch oknami smerujúcimi do ulice, teda aj vo výstavných priestoroch múzea. Nasledovať bude rekonštrukcia fasády, a preto do ukončenia prác musíme pozastaviť výstavnú činnosť v našich výstavných priestoroch," informovala Drahošová.