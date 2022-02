V Senici pre nízky záujem zatvárajú očkovacie centrum

Tento týždeň sú tak posledné tri dni, kedy sa môžu prísť ľudia zaočkovať.

SENICA. Vedenie senickej polikliniky sa rozhodlo prerušiť očkovanie a bude prebiehať už len do konca týždňa.

Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová informuje, že Poliklinika Senica po takmer roku prerušuje činnosť vakcinačného centra. "Druhý až štvrtý február (streda, štvrtok a piatok) sú tak posledné tri dni, kedy sa môžu prísť záujemcovia do polikliniky v Senici zaočkovať, či už ako registrovaní alebo aj bez registrácie vakcínou Moderna," konkretizovala hovorkyňa.

Riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš udáva ako dôvod príve nízky záujem ľudí o očkovanie. "Odporúčame občanom, ktorí majú očkovanie Modernou v pláne, aby sa u nás zastavili do konca tohto týždňa aj bez toho, aby riešili registráciu. Zaočkovať sa, samozrejme, bude možné aj naďalej prostredníctvom korona.gov.sk, treba však počítať, že najbližšou možnosťou bude v prípade vakcíny Pfizer skalická nemocnica a Moderny napríklad až Nové Mesto nad Váhom," vysvetľuje riaditeľ.

Mikuš nevylučuje, že sa k nemu v budúcnosti v prípade potreby a opätovného záujmu vrátia.

V očkovacom centre polikliniky je od februára skrátená obedná prestávka od 11:30 do 12:00 a takisto otváracie hodiny centra - do 14:30. Na očkovanie je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz, preukaz poistenca a potvrdenie/doklad o poslednom očkovaní proti COVID–19.

Vakcinačné centrum poliklinika v spolupráci so senickou radnicou otvorila 22. marca 2021 a k dnešnému dňu v ňom bolo podaných viac ako 26 tisíc očkovacích dávok.