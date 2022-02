Mladý talent hrá hokej i hokejbal. Nedá sa to skĺbiť dokopy, hovorí Kadlečík

So Skalicou bojujú o vrchné priečky v základnej časti súťaže.

SKALICA. V druhej najvyššej hokejovej lige zbiera skúsenosti množstvo mladých perspektívnych hráčov.

Niekoľko ich má vo svojom kádri aj Skalica. Vstup do nového roka bol úspešný pre 21-ročného obrancu Denisa Kadlečíka, ktorý si v 30. kole proti Breznu pripísal svoj prvý tohtosezónny gól.

Druhá sezóna

Presným zásahom zvyšoval vedenie Záhorákov na 2:0, ešte predtým si však pripísal asistenciu. Pre obrancu druhej formácie išlo o prvý zápas v aktuálnej sezóne, z ktorého odchádzal s bilanciou 1+1. Dva kanadské body naposledy pozbieral za asistencie v úvode októbra zo zápasu s Levicami.

Denis Kadlečík zbiera skúsenosti za seniorov druhú sezónu, no svoju premiéru si odkrútil ešte v ročníku 2019/2020. „Prechod do seniorského hokeja som mal pomerne ťažký, keďže som bol zranený a nevedelo sa, či ešte vôbec budem môcť hrať. Nakoniec všetko dobre dopadlo a hokeju sa venujem naplno,“ prezradil obranca, ktorý však v minulosti skúšal aj post útočníka.

Denis Kadlečík. (zdroj: Beata Tokošová/HK Skalica)

„Pôvodne som začínal v ofenzíve, ale raz nám kvôli chrípke chýbalo veľa obrancov, a tak sa tréner Sopúšek pýtal hráčov, kto by chcel ísť hrať do defenzívy. Ja som chcel tímu pomôcť v zložitej situácii, a tak som sa prihlásil. Nakoniec som v obrane zostal až do konca sezóny. Na začiatku novej sezóny si tréner zavolal otca, že sa mu v obrane veľmi pozdávam, no otec nechal rozhodnutie na mňa. Po rozhovore s viacerými trénermi som sa rozhodol zostať na tomto poste. Osobne si myslím, že mojou prednosťou je práve to, že nemám problém zahrať aj v útoku,“ vysvetlil skalický odchovanec.

K hokeju bol vedený odmalička, keďže ho hrával aj jeho brat, navyše otec bol veľký hokejový fanúšik, dokonca viedol aj fanklub.

„Na prvý tréning ma vzal otec v piatich rokoch. Hneď sa mi to zapáčilo, takže bolo jasné, že hokej budem hrať aj ja.“

Bojujú o vrchné priečky

Skalici patrí priebežné druhé miesto v tabuľke a pre Záhorákov zatiaľ ide o veľmi vydarenú sezónu.

„Hodnotím ju veľmi pozitívne, keďže minulá nám vôbec nevyšla a po základnej časti sme skončili na 9. mieste. Teraz je to inak a s tímom chcem ísť čo najvyššie. Napriek tomu, že sa nám darí, stále je čo zlepšovať. Nie vždy podávame stopercentné výkony, ale verím, že do play-off sa to ešte viac zlepší a budeme pripravení bojovať o čo najvyššie umiestnenie,“ pokračoval Kadlečík, ktorý je spokojný aj s jeho individuálnymi výkonmi.