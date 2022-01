Prvá sezóna Ondreja Šišoláka v skalickom drese

Mladý útočník je vďačný za šancu, ktorú od klubu dostal.

SKALICA. V druhej najvyššej hokejovej lige zbiera skúsenosti množstvo mladých perspektívnych hráčov a niekoľko ich má vo svojom kádri aj Skalica. Ďalším z nich je 22-ročný útočník ONDREJ ŠIŠOLÁK. Napriek tomu, že pochádza z neďalekej Senice, ide o jeho prvú sezónu v skalickom drese.

Hokejovo vyrastal v rodnej Senici a ešte v mládežníckom veku zamieril do susedných Čiech, kde pôsobil v pražskej Sparte. Okrem toho si vyskúšal hokej vo švédskom Oskarshamne, kde dokonca absolvoval aj jeden zápas za A-tím. V mládežníckych kategóriách bol tiež súčasťou slovenskej reprezentácie.

Ako spomínate na svoje hokejové začiatky? Kto vás k tomuto športu priviedol?

Priviedol ma k nemu otec, aj keď on bol futbalistom. Vždy ma motivoval a podporoval. Keď som videl hokej po prvýkrát, veľmi sa mi zapáčil a chcel som ho skúsiť. Začínal som ako prípravkár v senickom klube, kde som mal vždy pevné zázemie. Všetkým trénerom vďačím za rozvoj, každý z nich mi dal niečo, čo ma posúvalo ďalej.

Keď sme pri senickom klube, čo hovoríte na aktuálny stav hokeja v Senici?

Mrzí ma, že A-tím hrá v 2. lige, pretože ľudia v Senici majú hokej radi. Taktiež je mi ľúto, že nie je veľký záujem o hokej v mladších ročníkoch.

Ondrej Šišolák (zdroj: archív hráča)

Prečo práve útok? V čom vidíte svoje prednosti na tento post?

Vždy som chcel dávať góly a rozhodovať zápasy. Myslím si, že mojimi prednosťami sú rýchlosť, prehľad v hre a technika.

Ešte v mládežníckom veku ste zamierili do Čiech, kde ste pôsobili v tímoch pražskej Sparty a v kategórii do 18 rokov ste sa v sezóne 2016/2017 stali najproduktívnejším hráčom a najlepším strelcom českého tímu. Ako prišlo k spolupráci so Spartou Praha? Bola to pre vás cenná skúsenosť?

Po sezóne v senickom doraste mi agent hovoril o viacerých ponukách v Čechách a spoločne sme sa rozhodli pre Spartu, ktorá mi ponúkla výborné podmienky, či už na môj hokejový rozvoj, ale aj čo sa týka podmienok mimo ľadu. Na toto pôsobenie spomínam veľmi rád, určite ma posunulo vpred hokejovo, ale aj v osobnom živote, kde som sa musel naučiť postarať sa sám o seba. Tiež by som sa poďakoval aj trénerom, s ktorými som mal skvelé vzťahy a mal som od nich dôveru na ľade, ale aj spoluhráčom, s ktorými som v kontakte dodnes.

Máte za sebou aj pôsobenie vo Švédsku, konkréte v klube Oskarshamn. V drese tímu z elitnej severskej súťaže ste si pripísali aj jeden duel za A-tím. Aké podmienky vám Švédsko ponúklo?