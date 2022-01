V lokalite Rudava plánuje investor vybudovať rekreačný areál

V obci Malé Leváre v okrese Malacky plánuje investor vybudovať rekreačný areál. Vyrásť by mal v lokalite Rudava na časti polostrova bývalého štrkoviska.

MALÉ LEVÁRE. V obci Malé Leváre v okrese Malacky plánuje investor vybudovať rekreačný areál. Vyrásť by mal v lokalite Rudava na časti polostrova bývalého štrkoviska. Investor, spoločnosť Leware, plánuje postaviť 28 objektov, z toho 26 rekreačných objektov a dva objekty vybavenosti a športu. Ráta sa aj so športoviskom pre volejbal. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Celková rozloha areálu má byť zhruba 12.398 štvorcových metrov (m2). "Objekty majú byť dvojpodlažné, nepodpivničené a situované na samostatných pozemkoch, na tento účel rozparcelovaných," píše sa v zámere.

Rekreačný areál bude v prírodnom prostredí v blízkosti vodnej plochy. Dopravne bude prístupný cez cestu III/1102 od obcí Malé Leváre alebo Gajary, z ktorej sa odbočuje smerom na rekreačnú oblasť Rudava. Z celkovej výmery areálu budú tvoriť komunikácie a spevnené plochy plochu 1596 m2 a pozemky na výstavbu a rekreáciu budú zaberať 10.802 m2. Navrhovaný počet parkovacích miest je 65.