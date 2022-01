Pozitivita v skalickej nemocnici rastie. Pacientov však nepribúda

Omikron je potvrdený u jedného hospitalizovaného pacienta.

SKALICA. V skalickej nemocnici zaznamenali rastúcu pozitivitu PCR testov. Napriek tomu pacienti s covidom v skalickej nemocnici nepribúdajú.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Poriadne opitý kamionista havaroval, jeden pruh na diaľnice je neprejazdný Čítajte

"PCR testy realizované vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica v minulom týždni odhalili 321 osôb nakazených koronavírusom. Napriek rastúcej PCR pozitivite počet chorých na lôžkach v nemocnici mierne klesol," informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň potvrdila, že variant omikron variant zaznamenali v tejto chvíli u jedného hospitalizovaného pacienta.

Aktuálne sa epidemiologická situácia v nemocnici veľmi pozvoľna zlepšuje. „Vo vážnom stave máme na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny jedného pacienta napojeného na UPV, ktorý je neočkovaný. Na covidových lôžkach aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť ďalším 18 pacientom s koronavírusom, z nich 3 pacienti sú očkovaní a len jeden z nich je očkovaný aj treťou dávkou,“ uviedol námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Fakultnej nemocnice AGEL Skalica Daniel Vidovič a doplnil, že chorých alebo v karanténe je v aktuálnej chvíli päť zamestnancov nemocnice.

V minulom týždni nemocnica vyšetrila na prítomnosť covid infekcie 788 vzoriek PCR testami a 598 vzoriek antigénovými testami. Priemerná pozitivita zistená PCR diagnostikou COVID-19 je 40,7%.

V mobilnom odberovom mieste pri patológii a infektologickej ambulancii (MOM) sa testuje v pracovné dni od 7.00 do 15.30 hod. a cez víkendy od 7.00 do 11.00 hod. Kým antigénové (ATG) odbery na COVID sa realizujú v celom rozsahu otváracích hodín MOM, PCR testy sa robia do 11.00 hod. Pondelkové a piatkové dopoludňajšie ATG odbery sa realizujú v budove hniezda záchrany.

Prvou až treťou dávkou vakcíny sa nechalo minulý týždeň vo Vakcinačnom centre skalickej nemocnice očkovať 781 osôb a väčšinu tvorili tretie dávky vakcíny. Očkuje sa od pondelka do piatka od 7.30 do 14.30 hod.

V celom rozsahu otváracích hodín sa očkujú registrované aj neregistrované osoby od 12 rokov, prednosť majú záujemcovia registrovaní prostredníctvom NCZI a webu www.korona.gov.sk.