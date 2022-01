Chodkyňu zrazila na priechode. Skončila v nemocnici

Alkohol nehodu nezapríčinil. Na objasnení okolností nehody policajti naďalej pracujú.

SENICA. Zlé počasie a nepozornosť vodiča zapríčinila dopravnú nehodu v ranných hodinách. Dnes (5. januára) zasahovali senickí dopraváci pri nehode na prechode v centre mesta Senica, pri ktorej sa zranila 60 ročná žena.

"Pár minút po 07:00 h došlo, na Námestí Oslobodenia v Senici, k zrážke terénneho auta a staršej chodkyne. Tá mala prechádzať cez osvetlený priechod pre chodcov, keď do nej narazila 52 ročná vodička na aute Jeep," konkretizovala okolnosti nehody policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Chodkyňa po nehode skončila so zranením hlavy v nemocnici. Policajti vykonanými dychovými skúškami alkohol u žien nepotvrdili. Na objasnení presnej príčiny a okolností nehody policajti naďalej pracujú.



Polícia opätovne apeluje na vodičov, aby sa pri zhoršenej viditeľnosti o to viac sústredili na jazdu a všímali si okolie. "Najmä v skorých ranných hodinách, keď sa ľudia presúvajú do práce, je na cestách zvýšený pohyb vozidiel, ale aj chodcov. Je preto nevyhnutné, aby vodiči zvýšili svoju pozornosť, jazdili opatrne a v blízkosti priechodov pre chodcov spomalili natoľko, aby boli schopní včas zareagovať," doplnila hovorkyňa.



Chodcom polícia odporúča, aby používali reflexné prvky, a to aj v prípade, že prechádzajú po priechode pre chodcov. Pravidlo "vidieť a byť videný" už totiž zachránilo nejeden život. "Cez cestu prechádzajte len v prípade, ak ste si istí, že je to pre vás bezpečné a že vás vodič prichádzajúceho auta zaregistroval. Nezabúdajte, že pri strete s autom ste to vy, kto "ťahá za kratší koniec"," uzatvára Antalová.