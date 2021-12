Jablonica chce na jar potrápiť mužstvá zo špice tabuĺky

Počas jesene mužstvo doplácalo na vlastné chyby.

JABLONICA. Mužstvo Jablonice prešlo pred sezónou pomerne výraznou obmenou. V klube skončil Benedikt Kolenyak, ktorý odišiel do Hradišťa, bankár Jaroslav Šnirc pokračuje v Hornej Krupej a mužstvu nepomohli ani Lukáš Mihalcsak, ktorý kvôli pracovným povinnostiam odcestoval do zahraničia, a jeho mladší brat Patrik Mihalcsak, ktorý zas odišiel do Grécka za štúdiom.

Smerom dnu prišli bratia Tomáš a Dominik Slovíkovci z Hlbokého, brankár Sebastián Sloboda na hosťovanie z Holíča, Eduard Hečko z Prietrže, Erik Závodský zo Sobotišťa, Viktor Skala a René Veis z Chvojnice.

Výsledky mohli byť lepšie

Jablonici patrí po neúplnej jesennej časti štvrté miesto v skupine A šiestej ligy, s bilanciou jedenásť víťazstiev, dve remízy a štyri prehry. So ziskom 35 bodov majú na vedúce Rybky sedembodovú stratu. Dva zápasy, ktoré počas jesene neodohrali kvôli karanténe súpera z Popudinských Močidlian a z Oreského, má Jablonica k dobru. Rovnako chýba dohrávka jedného kola aj Rybkám.

