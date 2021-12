Vianoce strávia so svojimi pacientami

Situáciu v nemocnici opisujú sestričky ako veľmi náročnú, namáhavú, vyčerpávajúcu a nekonečnú.

SKALICA. Možnosť vypnúť počas sviatkov nemôžu všetci. Katka, Elena a Katarína, sestričky z covidového oddelenia skalickej nemocnice, bojujú o životy druhých i v čase, keď všetci sedíme doma. Rozprávali sme sa o aktuálnej situácií a všetkom, čo ich drží nad vodou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Približujú sa sviatky. Avšak zdravotníci fungujú nepretržite. Ako zvládate na covid oddelení vianočný čas po psychickej stránke?

Katka: Je to veľmi náročné obdobie, ale my už to berieme ako samozrejmosť, že treba sa postarať o tých, ktorí to potrebujú. Aj napriek tomu, že nebudeme so svojimi blízkymi.