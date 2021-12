V meste Holíč zrušili pre epidemiologické opatrenia podujatia počas sviatkov

Predvianočné obdobie a ukončenie roka už druhý rok ovplyvňujú pandemické opatrenia.

HOLÍČ. Predvianočné obdobie a ukončenie roka už druhý rok ovplyvňujú pandemické opatrenia. Dotklo sa to aj mesta Holíč, ktoré muselo výrazne obmedziť adventné podujatia a privítanie nového roka. Informoval o tom primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.

Mesto malo na adventný čas nachystaných viacero podujatí. "Ako prvá mala byť Mikulášska tour, kde mal v historickom vozidle Mikuláš prejsť trasu po meste a potešiť deti. Malo to byť spojené s odovzdávaním darčekov a so slávnostným osvietením stromčeka na námestí," uviedol Čambal.

Mesto malo pripravenú aj vianočnú dedinu v priestoroch areálu Holíčskeho zámku. "Presunuli sme to z Námestia mieru, aby sme splnili všetky kritériá, aj čo sa týka evidencie ľudí. Podujatie malo byť spojené s predajom tradičného vianočného tovaru vrátane kultúrneho programu, ale takisto muselo byť zrušené pre epidemiologické opatrenia," doplnil primátor.

Tretím tradičným podujatím v tomto období je v Holíči vítanie roka. "Keďže sa na tomto podujatí pravidelne stretávalo 2000 až 3500 obyvateľov, tak sme to museli na základe podmienok a kritérií, ktoré zadefinoval Úrad verejného zdravotníctva SR, zrušiť. Mrzí ma to a ospravedlňujem sa za to našim spoluobčanom. Sme v pevnej viere, že na budúci rok už takéto tvrdé opatrenia nebudú a tento adventný čas si konečne spolu užijeme," uviedol Čambal.