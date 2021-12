Turistické informačné centrum rozširuje tím sprievodcov na Holíčskom zámku

Aj vy máte doma psíka, ktorý na vás pri vianočnom stole a vlastne počas celých sviatkov pozerá hladnými očami a chce ochutnať niečo z vašich pochúťok? Pes má vždy snahu od nás vydrankať nejakú maškrtu, ale nie je to tým, že túži po vašom vanilkovom rožku alebo po súste zemiakového šalátu. Len keď vidí, že my jeme, chce tiež. A je našou úlohou myslieť na to, že ľudská strava nie je pre tráviaci trakt psov vhodná a akákoľvek výraznejšia zmena oproti jeho tradičnému spôsobu stravovania môže psíkovi spôsobiť ťažkosti. Jediné, čo mu môžeme dať ochutnať, je kúsok mäsa z kapra, ale pozor, len ako maškrtku, nie ako hlavný chod.

15 h