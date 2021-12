Klub, ktorý sa nevenuje výchove mládeže, nemá budúcnosť

V Kútoch majú úspešný dorast. Hráčov postupne zapracovávajú k mužom.

KÚTY. Dorast Kútov má za sebou úspešnú jesennú časť, po ktorej im patrí druhé miesto v tabuľke a na líderskú pozíciu, ktorú obsadil Šaštín, strácajú len bod.

Kúty sa už dlhodobo systematicky zameriavajú na výchovu mládeže a ako jeden z mála klubov na amatérskej úrovni majú do oblastných súťaží prihlásených až šesť tímov (U9, U11, U13, U15, U19 a mužov).

Jedným z oporných pilierov klubu pri výchove mládeže je Jozef Koch, ktorý sa v Kútoch angažuje už dlhé roky. Spoločne sme sa porozprávali o dorasteneckej kategórii, ktorá je po jesennej časti úspešná a pre mnohé kluby vnímaná ako tá najkomplikovanejšia.

Hráčov postupne zapracovávajú

V jedenástich kolách si dorastenci Kútov pripísali do tabuľky osem víťazstiev a tri prehry so Štefanovom, Čármi a Moravským Svätým Jánom.

„S jesennou časťou môžeme byť spokojní aj vzhľadom na to, že do A-mužstva zapracovávame z dorastu štyroch hráčov. Dvaja sú už stabilnou súčasťou seniorského tímu a dvaja striedavo štartujú za A-mužstvo aj dorast,“ vysvetlil Jozef Koch. Ide o 18-ročných hráčov Martina Poláka, Adriana Kovaroviča, Tomáša Smolinského a Juraja Sálusa.

V nadväznosti na to postupne posúvajú k dorastu štyroch hráčov z mladšej vekovej kategórie.

„Musím povedať, že v klube máme veľmi dobre nastavený systém a ak sa nám niekto z tímu posunie vyššie, nemáme problém nahradiť ho.“

Mládež v amatérskom futbale utrpela straty aj v dôsledku dlhej prestávky kvôli pandémii. Kým niektoré deti sa na návrat k futbalu tešili, iné sa k nemu už nevrátili.

„Prestávku sme pocítili aj my, ale nie zo strany úbytku hráčov, ale po fyzickej stránke. Niektorí chlapci pribrali na váhe a chvíľu trvalo, kým sa to upravilo. V dôsledku toho sa hanbili alebo na sebe prestali na istú dobu pracovať,“ pokračoval Koch.

Momentka z dorasteneckého zápasu Gbely - Kúty (zdroj: Slavo Brutovský)

V doraste vynikajú, u mužov nie

Ako problémový vníma pri dorasteneckej kategórii jednoznačne prechod k A-mužom.

„Sú hráči, ktorí majú sedemnásť alebo osemnásť rokov a vynikajú vo svojej kategórii. Mnoho tímov si takýchto hráčov necháva, aby družstvo výsledkovo ťahali, no práve tu by sa mali posúvať a zapracovávať do mužského futbalu, aby si zvykali. Zbytočne bude takýto hráč vo svojej vekovej kategórii hrať možno aj ďalšie dva roky, pretože ho to nikam neposúva a nič nové sa neučí. Prirodzene naberie veľké sebavedomie a pri mužoch príde sklamanie,“ popisuje dôvody Koch.