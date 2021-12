Mesto posudzuje možnosti zmeny územného plánu z dôvodu výstavby novej základnej školy

Malacky posudzujú možnosti zmeny územného plánu mesta z dôvodu výstavby novej základnej školy (ZŠ). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.

MALACKY. Malacky posudzujú možnosti zmeny územného plánu mesta z dôvodu výstavby novej základnej školy (ZŠ). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová. „Samospráva uvažuje o novej ZŠ v Malackách a v súvislosti s tým sa už začala príprava podkladov. Škola by mala byť prioritne určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Padzelek, ktoré momentálne patria pod ZŠ Dr. J. Dérera a na Štúrovej," uviedla.

Diskusia k tejto téme sa začala pred takmer dvoma rokmi, keď pri prerokúvaní zmeny školských obvodov požiadali mestskí poslanci o preskúmanie možností, ako zabezpečiť deťom vzdelávanie v blízkosti bydliska. Dôvodom je, že ZŠ Dr. J. Dérera aj na Štúrovej sú pomerne vzdialené od Rádku a Padzelku, a obe sa tiež blížia k hranici svojich kapacitných možností. „Reagovali sme na opakované podnety verejnosti a poslancov, aby aj Rádek a Padzelek mali svoju spádovú školu takpovediac v pešom dosahu. V budúcom roku sa nám otvára možnosť čerpania viac ako 6 miliónov eur na novú školu, preto mestskému zastupiteľstvu pripravíme viacero alternatív,“ skonštatoval primátor Malaciek Juraj Říha.

Jednou z alternatív je bezodplatné získanie lesného pozemku na Rakárenskej ulici s rozlohou 1,4 hektára od štátu. „Zákon podmieňuje takýto prevod zástavbou na verejnoprospešný účel. V praxi by to znamenalo zmenu územného plánu mesta, pretože ten aktuálny nepovoľuje v tejto lokalite výstavbu," vysvetlila Pilzová. Mesto by v tomto prípade požiadalo štátneho vlastníka ostatných pozemkov o zmenu kategórie lesa z hospodárskeho lesa na les osobitného určenia, ktorý má prísnejšiu ochranu.

„Aktuálne sme dali na verejné pripomienkovanie zmeny územného plánu, aby sme spoznali stanoviská všetkých dotknutých úradov a verejnosti. S poslancami veľmi pozorne vnímame požiadavku štátu, že ak má prísť k bezodplatnému prevodu viac ako 1,4 hektára do mestského majetku, mala by byť táto hodnota kompenzovaná umožnením malopodlažnej bytovej výstavby pri Táborisku," poznamenal primátor. Ako dodal, keďže viaceré orgány a ochranári nesúhlasia s takým rozsahom, snažia sa dosiahnuť kompromis a znížiť plochu na bývanie o dve tretiny. „Rovnako aj na samotnom pozemku pre ZŠ by zostalo viac ako 30 percent lesného porastu. Nielen žiakom, ale aj verejnosti by sme vybudovali voľne otvorený areál s jazierkom a športoviskom,“ zdôraznil primátor.

Druhou alternatívou môže byť kúpa pozemku na školu od súkromného developera v pripravovanej zóne Mayer. V tom prípade by školu postavili za diaľnicou. Primátor však pri tejto možnosti vidí riziká. „Obávam sa, že iba samotná kúpa pozemku od súkromníka by presiahla tretinu odhadovaných nákladov na stavbu, na čo aktuálne nemáme. Nehovoriac o tom, že nová škola by ďalších, možno desať rokov, stála na stavenisku zóny Mayer. Ďalšou veľkou položkou by boli náklady na siete,“ skonštatoval Říha.

Treťou možnosťou by bola výstavba iba prvostupňových tried na menšom pozemku. „V tomto prípade by však mesto prišlo o možnosť získať niekoľkomiliónovú štátnu dotáciu, ktorá je určená iba výstavbu plnohodnotnej školy. Takisto by mesto nemohlo vyhovieť požiadavke obce Kostolište o prinavrátenie spoločného školského obvodu pre ZŠ na Záhoráckej ulici," vysvetlila Pilzová. O výbere jednej z troch navrhovaných alternatív rozhodne mestské zastupiteľstvo v prvom polroku budúceho roka.