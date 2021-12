Upratovacím úlovkom bola celá perina na strome

Dobrovoľníci vyzbierali v meste Holíč počas roka stovky vriec odpadu.

HOLÍČ. Dobrovoľníci sa v roku 2020 sústredili na upratovanie mesta Holíč. Napriek svojim povinnostiam, práci a štúdiu na vysokých školách venovali voľný čas životnému prostrediu. Nie je im ľahostajné to kde a ako žijú.

"Po miernom uvoľnení opatrení sme začiatkom apríla upratali areál Veterného mlyna a priľahlý les. Okrem klasických odpadkov, ktoré tvorili plastové obaly potravín sa našli pneumatiky, práčka a stavebný materiál. Celkovo sa v tejto lokalite vyzbieralo 40 vriec plus odpad väčšieho objemu," opísal aktivity koordinátor Jaroslav Čársky.

Upratovacie akcie pokračovali. Ku Dňu zeme zrealizovali ďalšiu upratovacia akciu v lokalite železničnej stanice.

"Tu sa vyzbieralo vyše 130 vriec odpadu. Toto neuveriteľné číslo bolo mementom presvedčenia, že upratovanie má zmysel. Toľko odpadu na jednom mieste je zlá vizitka nás všetkých," zhodnotil Čársky.

Pokračovali v máji tohto roku kedy upratali ulicu Daniela Rapanta. "Vyzbieralo sa 13 vriec odpadu, ktoré tvorili obaly od potravín, plechovky, plastové kolíky či drobná elektronika. Koncom mája bola uprataná ulica J.J. Boora, kde sa vyzbieralo 8 vriec odpadu," doplnil koordinátor.

Kurióznym úlovkom bola celá perina na strome. Vyzbieraný odpad pozostával prevažne z obalov od potravín.

Dobrovoľníci sa venovali viacerým lokalitám. Pri upratovaní Bratislavskej ulice a časti ulice Pri kaštieli vyzbierali 18 vriec s odpadom.

Nezabudli ani na ulice Lúčky, Daniela Rapanta, Hodonínska a Mirka Nešpora. Uprataná bola aj blízka aleja. Naplnili tu 30 vriec s odpadom.

Poslednou akciou sa mesto Holíč v spolupráci s dobrovoľníkmi zapojili do Medzinárodného čistiaceho dňa.

"Stav je o to zarážajúcejší, lebo v meste funguje zberný dvor, ktoré je v prevádzke takmer každý deň. Občania sem môžu odviesť svoj prebytočný odpad, ak sa im nezmestí do smetnej nádoby. Navyše je nepochopiteľné, ak niekto odvezie odpad do lesa a nie do spomínaného zberného dvora.

Spoluprácu s mestskou radnicou, ktorá aktivity podporovala, vníma koordinátor ako dobrú. "Ďakujem aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa pravidelne zapájali," zhodnotil Čársky.

Organizátori veria, že v budúcom roku sa im podarí vyčistiť ďalšie lokality mesta Holíč. Dokonca zvažujú pripraviť krátke prednášky s odborníkmi z oblasti ochrany prírody a životného prostredia.

"Našim cieľom nie je len mesto vyčistiť od odpadu, ale aj inšpirovať jeho obyvateľov. Treba vysvetľovať a komunikovať prečo je ochrana nášho okolia dôležitá," definoval Čársky.