Borský Svätý Jur čaká na jar náročný boj o záchranu v súťaži

Trénerom je Richard Opalek, ktorý sa venuje aj ženskému futbalu.

BORSKÝ SV. JUR. Borský Svätý Jur nemá za sebou príliš vydarenú jesennú časť a už teraz je jasné, že na jar mužstvo čaká náročný boj o záchranu v súťaži.

Už minulú predčasne ukončenú sezónu to s tímom a jeho postavením v tabuľke nevyzeralo najlepšie, no na konte mali aspoň nejaké body, čo sa im túto jeseň nepodarilo.

Nula bodov, šestnásť prehier a osemdesiat inkasovaných gólov za polsezónu nie je dobrou bilanciou. V Borskom Svätom Jure však hlavy nevešajú.

S novým trénerom

Mužstvo vstúpilo do sezóny bez trénera a už úvodné zápasy naznačili, že ich nečaká ľahké obdobie. Po niekoľkých kolách sa k mužstvu pripojil tréner Richard Opalek zo Senice, ktorý ho viedol počas zvyšku jesene.

„Už v minulosti ma oslovil predseda klubu, či by som nešiel Borský Svätý Jur trénovať, a k ponuke došlo opäť. Chcel, aby som vyskúšal mužstvu pomôcť, pretože to v ňom nefungovalo tak, ako malo, a zároveň aj nový impulz do kabíny. Napokon sme sa dohodli, že to vyskúšame do zimy a potom sa uvidí,“ vysvetlil, ako prišlo k spolupráci, Richard Opalek, ktorý v mužstve narazil hneď na niekoľko problémov.

Ukončenie jesennej časti A-mužstva (zdroj: FK Borský Svätý Jur)

„V tréningoch bolo na hráčoch vidieť, že sú snaživí a chcú napredovať, no dovtedy ich nemali nastavené tak, aby zodpovedali kvalite tejto ligy. Chalani si v zápasoch neverili, v prvých kolách sme si museli zvykať na určitý systém, ktorý chceme hrať. Okrem toho mužstvo viazlo na disciplíne a aj kolektívnosti. V niektorých zápasoch som im musel pripomínať, že sú jeden tím a na ihrisku idú za rovnakým cieľom, nezáleží na tom, či je súper lepší, alebo horší,“ vysvetlil Opalek.

Viaceré problémy

Dosahovaným výsledkom zodpovedala aj nálada v kabíne. „Hráčov som musel pripravovať aj po mentálnej stránke, niekedy dokonca viac ako po tej fyzickej. Hlavne na predzápasových tréningoch sme spolu veľa komunikovali a