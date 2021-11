Skalický hráč Mário Hollý má za sebou náročnú skúšku

Vo futbale dostal nečakanú stopku kvôli zdravotným problémom.

SKALICA. Mário Hollý je odchovancom skalického klubu. Postupne sa stal súčasťou A-mužstva, kde sa prepracoval do základnej zostavy.

Jeho futbalový rozlet však pribrzdili zdravotné problémy, kvôli ktorým zasiahol do jesennej časti až v jej záverečných kolách.

Náročné obdobie

Už na konci minulej sezóny začal pociťovať problémy, ktoré ho následne limitovali aj v letnej príprave. Najskôr si myslel, že komplikácie mu spôsobuje žalúdok.

„Začalo to už sezónu naspäť, keď som pociťoval na zápase nevoľnosť a prešlo to až do problémov, kedy som na každom jednom zápase pred či počas neho zvracal. Hlavne pri ťažšom zaťažení som cítil veľkú únavu a sťažené dýchanie,“ popísal problémy defenzívny záložník.

Následne sa objednal na vyšetrenia žalúdka, ktoré ako sám dodal, už nikdy nechce zažiť.

„Výsledky však neukázali nič, všetko bolo v poriadku. Po vyšetrení som úplne zmenil stravu. Asi po týždni sme ako klub absolvovali každoročné záťažové testy v Malackách, kde ma napojili na EKG a zistili, že problém je práve tu. Bola to nepravidelná arytmia srdca. V tej dobe som mal aj prekonanú chrípku, počas ktorej ma trápili horúčky a kašeľ,“ pokračoval Mário Hollý. Testy absolvovalo mužstvo týždeň pred štartom druhej ligy.

Mário Hollý sa snažil dopátrať k problému u špecialistov v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave