Knihu napísala pre svoju dcéru. Ona ju doplnila ilustráciami

Rozhovor so Záhoráčkou Kristínou Mišovičovou, ktorej vychádza nová fantasy kniha.

Pred Vianocami vychádza nová fantasy kniha Nathaniel – posledný potomok druidov Záhoráčke Kristíne Mišovičovej. Po dvoch úspešných knihách pre skôr menšie deti, napísala netradičný príbeh pre staršie deti. Ako ilustrátorku si však vybrala svoju dcéru. O novej knihe, jej tvorbe a živote sme sa porozprávali s obomi naraz.

Aká bola cesta vašej novej knihy?

Kristína: Nápad vznikol pred štyrmi rokmi a pomaličky som na nej začala pracovať. Bolo to pre mňa ťažšie, lebo fantasy žáner som pred tým nikdy nepísala a musela som si veľa toho naštudovať. Rok a pol som len písala po večeroch. Korona nás ešte rok zdržala. Tento rok sme sa rozhodli ju vydať na svetlo sveta a tak sme na nej opätovne začali intenzívne pracovať. A Naďka začala kresliť ilustrácie.

Nadja: Pred tým som nikdy nič neilustrovala, ale mamina to tak už dlho mala v hlave. A jej povedať nie, to sa nedá. Najprv to bol stres, ale potom som sa do toho dostala a veľmi ma to bavilo.

