V skalickej nemocnici prijali počas víkendu deväť covidových pacientov

Situácia v skalickej nemocnici je naďalej mimoriadne vážna.

SKALICA. Vážnosť situácie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica vyjadruje aj fakt, že počas piatka a víkendu bolo prijatých na hospitalizáciu deväť pacientov.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V skalickej nemocnici je posledné voľné lôžko, výjazdy sprevádza osočovanie Čítajte

"Na lôžkových oddeleniach nemocnice aktuálne poskytujú zdravotnú starostlivosť 19 pacientom s koronavírusovým ochorením, traja z nich sú napojení na UPV a všetci traja sú neočkovaní," priblížila aktuálnu situáciu hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na reprofilizovaných lôžkach nemocnice leží 15 pacientov, z nich 5 je očkovaných. Hovorkyňa nemocnice poukazuje na to, že traja pacienti – všetci neočkovaní sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu.

Taktiež narastá chorobnosť medzi zamestnancami. Aktuálne je pozitivita potvrdená u 24 osôb, jeden zamestnanec je v karanténe. Prevahu (približne 70percent) zamestnancov vylúčených z pracovného procesu tvoria zdravotníci.

„Napriek obmedzeniam v plánovaných výkonoch a hospitalizáciách sa v maximálne možnej miere snažíme o poskytovanie zdravotnej starostlivosti súvisiacej s liečbou onkologických ochorení a s liečbou dialyzovaných pacientov,“ upresňuje informáciu riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.

Sprísnený režim fungovania nemocnice pretrváva. Pretrváva zákaz návštev pacientov na lôžkových oddeleniach, do budov nemocnice sa vstupuje výhradne s FFP2 respirátorom.

Povolená je prítomnosť sprevádzajúcej osoby rodičky pri pôrode aj návštevy kňazov za účelom podania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim.

Vakcinačné centrum nemocnice je v prevádzke každý pracovný deň okrem piatka v čase od 7.30 do 14.30 hod, očkovaniu predchádza registrácia cez portál NCZI alebo www.korona.gov.sk.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu sa OTP režim uplatňuje aj pri odberoch biologického materiálu v biochemickom laboratóriu. Potvrdením o očkovaní, prekonaní alebo testovaní na covid-19 sa treba preukázať pred každým odberom.

Výsledok ATG testu nesmie byť starší ako 24 hodín a PCR testu 72 hodín. Komerčné odbery pre samoplatcov vrátane odberov na protilátky sa realizujú výhradne v čase od 9.30 do 11.00 hod.

Nemocnia upozorňuje, že negatívny výsledok antigénového testu od pacientov žiadajú pred ambulantným vyšetrením ambulancie klinickej onkológie, otorinolaryngologická ambulancia, gastroenterologická ambulancia od pacientov pred gastrofibroskopickým vyšetrením (vyšetrenie žalúdka).

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie a neurologická ambulancia vyžaduje test u nekompletne zaočkovaných osôb.

Mobilné odberové miesto skalickej nemocnice (MOM) je otvorené v režime 7 dní v týždni, v pracovné dni sa testuje od 7.00 hod. do 15.30 hod. s prestávkou na obed od 11.30 do 12.00 hod., cez víkendy je odberová jednotka v prevádzke od 7.00 do 11.00 hod. Kým PCR diagnostika sa robí denne od 7.00 do 11.00 hod., antigénovo sa dá otestovať v celom rozsahu otváracích hodín MOM.