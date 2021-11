Žiaci zo Skalice vyhrali krajské kolo súťaže v učení cudzích jazykov

Žiaci zo základnej školy (ZŠ) na Mallého ulici v Skalici zvíťazili v krajskom kole medzinárodnej súťaže v učení sa cudzích jazykov.

Žiaci zo Skalice po svojom víťazstve v rámci Trnavského kraja postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční od 17. do 24. novembra. Celoslovenskí víťazi budú v decembri reprezentovať Slovensko v záverečnom česko-slovenskom finále šampionátu.

"Súťaž hodnotím kladne. Máme žiaka so špeciálnymi potrebami a aj u neho je vidieť veľký pokrok. Možno to, že sme športová škola a máme tu súťaživé typy pomohlo k tomu, že sme boli napokon úspešní aj v súťaži. Prajem im veľa vytrvalosti a trpezlivosti do celoslovenského kola," uviedol učiteľ Jozef Kollár, ktorý sa stal so svojimi študentmi celkovým víťazom už v prvom ročníku.

Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v online aplikácii na učenie sa slovíčok WocaBee. Do tretieho ročníka šampionátu sa zapojilo rekordných takmer 60.000 žiakov a súťažia v ňom triedy zo základných a stredných škôl na celom Slovensku.