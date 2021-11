V skalickej nemocnici je posledné voľné lôžko, výjazdy sprevádza osočovanie

Záchranári zo skalickej nemocnice sa stretávajú s konfliktnými situáciami čoraz častejšie.

SENICA. Po novom test už nie je vstupenkou. Sprísnené pravidlá obmedzili nezaočkovaných. Tí budú mať od pondelka zákaz vstupu do nákupných centier, na hromadné podujatia, na tribúny športovísk, do hotelov aj do reštaurácií.

Na vstup do týchto prevádzok už nebude stačiť ani negatívny test. Téma lockdownu aj pre očkovaných dostala stopku, ale zostala visieť vo vzduchu.

