Na viacerých úsekoch cyklotrasu prerábali. Neboli spokojní s kvalitou

Stavebné práce sprevádzajú viaceré komplikácie.

5. nov 2021 o 14:17 Dominika Grebeníčková

SENICA. Prebehol kontrolný deň výstavby cyklochodníkov v meste Senica. Zástupcovia dodávateľskej spoločnosti, vedenie mesta a technický dozor si spoločne prešli jednotlivé úseky výstavby.

Technický dozor investora Marcel Fábry mal výhrady k bezbariérovosti prechodov pre chodcov, rovinnatosti zámkovej dlažby, poškodeniu úsekov pri výstavbe. Zhodnotil, že i keď výhrady nie sú veľkého rozsahu, nachádzajú sa na veľa miestach.

Rozsiahly projekt zahŕňa výstavbu viac ako päť kilometrov cyklochodníkov. Práce prebiehajú na viacerých úsekoch po celom meste.

„Aktuálne žiaden z úsekov nebol ponúknutý na prevzatie zo strany zhotoviteľa. Počas realizácie prác opakovane vytýkame kvalitu realizovaných prác. Ešte pred odovzdaním cyklotrasy zhotoviteľ chyby opravuje a odstraňuje. Z našej strany sú kladené podmienky najmä na kvalitu, na zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti prechodov a prepojení na komunikácie. To by malo nastať do 11. novembra,“ priblížil technický dozor.