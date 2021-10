Vedec BORIS KLEMPA: Mám obavy, kam sme sa to ako spoločnosť dostali

Podľa Borisa Klempu nás vzhľadom na dnešnú obsadenosť covidových lôžok nečaká nič dobré.

30. okt 2021 o 19:55 Dominika Grebeníčková

Pandémia. Téma, s ktorou sa stretávame každý deň či chceme alebo nie. O tom, čo nás obklopuje, sme sa rozprávali s človekom, ktorý má k tomu skutočne blízko.

Vedec Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied vysvetlil, ako sa veci okolo ochorenia Covid-19 majú.

Každý deň sledujeme ako čísla nakazených narastajú. Čo nás čaká v najbližších dňoch?

Čaká nás aj naďalej to, čo sa deje už aj teraz. Predpokladám, že čísla denných prírastkov infikovaných aj hospitalizovaných budú aj naďalej rásť. Tá rozhodujúca otázka, na ktorú by chcel vedieť odpoveď každý, je ako dlho budú ešte rásť. To veľmi závisí od toho, koľko ľudí bez imunity, teda ľudí ktorí ani neprekonali ochorenie, ani nie sú zaočkovaní, vôbec ešte zostáva. To bohužiaľ nevieme, pretože skutočný počet ľudí, ktorí prekonali infekciu môžeme len odhadovať od počtu reálne rozpoznaných infekcií a taktiež nevieme, do akej miery sa reálne prekrývajú tie skupiny zaočkovaných a takzvaných "prekonaných."

Naozaj si netrúfam odhadovať, ako dlho budeme ešte rásť, ale počítal by som s tým, že to môže byť ešte aj celý november. Vzhľadom k tomu, ako zahltení sú COVID-om naši zdravotníci už teraz, nás očividne nečaká nič dobré.

Dá sa aktuálne s tým čo sa tu deje niečo robiť, aby sa situácia zmiernila?

To najdôležitejšie, čo sme mohli urobiť, sme mali urobiť už skôr, a to dať sa zaočkovať! Priznám sa, že som očakával ešte rýchlejšie tempo šírenia a mal som pocit, že na jeseň sa už ani neoplatí dávať očkovať, lebo delta variant si každého rýchlo nájde. Toto sa ale nenaplnilo, takže musím povedať, že ak by si to niekto predsa len chcel ešte teraz rozmyslieť, tak ešte stále to má zmysel. Ale nie je už naozaj na čo čakať.

Takisto veľmi odporúčam, aby ľudia využili možnosť a dali si aj tretiu dávku. Najmä u starších ľudí a ľudí s oslabenou imunitou je to veľmi žiadúce, pretože to opäť nabudí imunitný systém a zásadne znižuje riziko ochorenia. Klinické dáta o prospešnosti tretej dávky sú veľmi presvedčivé.