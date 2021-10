Senica doplatila na oslabenie

V úvodných minútach uvideli Záhoráci červenú kartu a inkasovali gól.

24. okt 2021 o 22:15 TASR

SENICA. V rámci 12. kola Fortuna ligy privítali Záhoráci súpera z Ružomberka, ktorému podľahli výsledkom 2:0. Už v 8. minúte stretnutia uvidel domáci Gáč červenú kartu a Senica na skoré oslabenie doplatila prehrou. Inkasovala už minútu po vylúčení.

Zverenci trénera Pavla Šustra nezvíťazili v posledných štyroch ligových zápasoch, naposledy v domácom zápase remizovali s MFK Zemplín Michalovce 1:1, a preto si na Ružomberok brúsili zuby, aj keď si boli vedomí, že nepôjde o jednoduchého súpera.

Skoré vylúčenie

Seničanom sa s Ružomberkom dlhodobo nedarí a aj prvé dejstvo zápasu tak vyzeralo. V 5. minúte tvrdo a dobre vypálil z 23 metrov Šimčák, brankár Krajčírik loptu vyrazil na roh. O dve minúty na druhej strane podržal stopér Gáč v gólovej šanci Kostadinova, za čo bol vylúčený a z nariadeného priameho kopu trafil ponad múr Ján Maslo. Tento moment ovplyvnil priebeh zápasu.

Domáci sa museli stiahnuť do obrany a Ružomberčania držali viac loptu, ale zápasu chýbalo väčšie tempo. Do šancí sa nedostalo ani jedno mužstvo, až v 38. minúte strieľal tvrdo z diaľky Gerec, no Ravas spod brvna loptu vyškriabal na roh. V 43. minúte sa po individuálnej akcii dostal až pred brankára Vikri, loptu po jeho zakončení vyrazil brankár Krajčírik.

Zbytočné chyby

Ani po prestávke sa nehral kvalitnejší futbal, Ružomberok napriek tomu, že mal o hráča viac, nezapol na vyššie obrátky. Domáci sa snažili aspoň o vyrovnanie, ale bolo to pre nich ťažké. V 49. minúte technicky strieľal spoza šestnástky Šumbera, brankár loptu kryl. Domáci sa dostali do gólovej šance v 74. minúte, keď sa dobre uvoľnil v pokutovom území najlepší kanonier ligy Sukisa, no lopta po jeho zakončení išla tesne vedľa brány.

Ružomberčania trafili do priestoru brány až v 75. minúte, Takáčovu dobrú strelu spoza šestnástky Ravas vyrazil na roh. Druhý poisťovací gól strelili hostia v 82. minúte, po Takáčovom rohu a Regáliho predĺžení usmernil loptu za Ravasov chrbát Madleňák. V nadstavenom čase strieľal domáci Niarchos, ale lopta bola tečovaná na rohový kop.

Hlasy po zápase

Pavel Šustr, tréner Senice: „Do zápasu sme nevstúpili dobre, mali sme tam 2 – 3 zbytočné straty lôpt a z toho vyvrcholila aj chyba a inkasovaný gól, keď naši obrancovia zle zareagovali. Po prestávke moji chlapci bojovali, v oslabení sme mali dokonca aj jednu šancu, ktorú sme nevyužili, a tak sme nakoniec inkasovali druhý gól a zápas sme prehrali. Napriek tomu chlapci odbojovali celý zápas.“

Peter Struhár, tréner Ružomberka: „Sme veľmi šťastní za tri body, mali sme dobrý vstup do zápasu, hlavne dobrý prechod z obrany od útoku. Po jednej takejto situácii dostal súper červenú kartu, čím nám rozhodca uľahčil tento zápas a Maslo sa krásne trafil z priameho kopu. V druhom polčase sme chceli držať loptu na svojich kopačkách. Na svojich chlapcov som trochu nahnevaný, že sme nedotiahli niektoré šance do konca, ale som šťastný za tri body.“

FK Senica – MFK Ružomberok 0:2 (0:1)

Góly: 9. J. Maslo, 82. Madleňák. Pred 395 divákmi rozhodovali: Očenáš – Košecký, Štofik, ŽK: Jurdík – Kostadinov, ČK: 8. Gáč (Senica).

SENICA: Ravas – Twardek, Gáč, Pavlík, Šimčák (82. Niarchos) – Duda (19. Halabrín), Jurdík (74. F. Buchel), Šumbera – Oršula, Maulana Vikri (74. J. Buchel) – Mašhike.

RUŽOMBEROK: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mrva, Madleňák – Boďa (72. Tancík), Takáč, Kochan, Regáli (87. Ďungel) – Kostadinov (72. Luterán) – Gerec (63. Bobček).