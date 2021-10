Mesto opätovne kritizuje návrh súdnej mapy

Tretí návrh tzv. súdnej mapy nie je podľa samosprávy Malaciek žiadnou reformou.

23. okt 2021 o 8:00 TASR

MALACKY. Tretí návrh tzv. súdnej mapy nie je podľa samosprávy Malaciek žiadnou reformou. Primátor okresného mesta Juraj Říha pritom poukazuje na navrhované riešenia, ale i na rozpor medzi vyjadreniami ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a obsahom materiálu.

"Ministerka síce hovorí, že sa zrušia iba štyri súdy - Skalica, Bánovce nad Bebravou, Piešťany a Kežmarok - avšak návrh v skutočnosti hovorí niečo iné. Doterajší okresný súd v Malackách je napríklad v návrhu stále podriadený Okresnému súdu Senica," objasňuje Říha. "Sme jediný okres na Slovensku, ktorý sa presúva pod iný kraj. Jediný," zdôrazňuje Říha.

Rezort podľa jeho slov doteraz nevyhodnotil pripomienky Malaciek, ktoré mesto poslalo k obom predchádzajúcim návrhom. Primátor nerozumie ani riešeniam na upokojenie situácie, ktoré majú predstavovať detašované pracoviská. "Pýtam sa, aký zmysel má celá 'reforma', ak na steny súdov pribudnú nové tabuľky," hovorí Říha, podľa ktorého neobstojí ani argument o nevyhnutných zmenách pre dosiahnutie špecializácie súdov.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripravila tretiu verziu súdnej mapy. Na budúci týždeň ju bude obhajovať v poslaneckých kluboch. V koalícií ešte nie je na podpore nového návrhu dohoda.

Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave.

Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.