Získali takmer polmiliónovú dotáciu. Poputuje na rozvoj opatrovateľskej služby

Malacky majú podané ešte tri ďalšie projekty.

20. okt 2021 o 14:19 SITA

MALACKY. Malacky získali dotáciu 489-tisíc eur na rozvoj domácej opatrovateľskej služby zariadenia Mestského centra sociálnych služieb. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Malaciek Juraj Říha.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Aktuálne máme v ministerskom hodnotení ešte tri projekty s celkovou žiadanou dotáciou 3,2 milióna eur, čím pomaly ukončujeme terajšie programové obdobie eurofondov," uviedol a dodal, že mesto vďaka dotáciám ušetrilo už milióny eur z vlastných zdrojov, ktoré môže použiť na iné zámery.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Opatrenia proti covidu nedodržujú najmä neočkovaní Čítajte

„A hoci štát mešká so svojimi dokumentmi pre nové programové obdobie 2021 - 2027, my sa naň už teraz pripravujeme," skonštatoval Říka s tým, že chce, aby boli Malacky v eurofondoch aj naďalej úspešné, nech by vo vedení mesta nastali akékoľvek zmeny.