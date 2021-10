V skalickej nemocnici očkujú treťou dávkou

Na covidovom oddelení je jedenásť ľudí.

19. okt 2021 o 8:56 Dominika Grebeníčková

SKALICA. S očkovaním treťou dávky vakcíny proti koronavírusu už začali vo Fakultnej nemocnici Agel v Skalici. Zatiaľ sa to týka len imunokompromitovaných pacientov. Vedenie nemocnice plánuje aj očkovanie personálu. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Ženy sa nemusia obávať. Vyšetrenie prsníkov je teraz komfortnejšie Čítajte

Covid oddelenie

Aktuálne má nemocnica v starostlivosti jedenásť pozitívnych pacientov na reprofilizovaných lôžkach, jeden pacient na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny je odkázaný na podporu umelej pľúcnej ventilácie.

Zo zamestnancov nemocnice sú pozitívne testovaní štyria zdravotníci a jeden zamestnanec prevádzky. V karanténe nie je žiadny zamestnanec.

Očkovací tím nemocnice začal dnes (19. októbra) podávať tretiu dávku vakcíny, zatiaľ len imunokompromitovaným pacientom. „Od budúceho týždňa začíname očkovať treťou dávkou vakcíny aj našich zamestnancov,“ avizoval vakcináciu personálu nemocnice riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.

Testovanie pacientov a zamestnancov nemocnice sa riadi platným metodickým usmernením. V prípade návštevy odborného lekára v nemocnici je na rozhodnutí lekára danej odbornosti.

Režim v nemocnici

Negatívny výsledok antigénového testu (24h) od pacientov žiadajú pred ambulantným vyšetrením ambulancie klinickej onkológie, otorinolaryngologická ambulancia, gastroenterologická ambulancia od pacientov pred gastrofibroskopickým vyšetrením ( vyšetrenie žalúdka).

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie a neurologická ambulancia vyžaduje test u nekompletne zaočkovaných osôb.

Naďalej zostáva zákaz návštev pacientov na lôžkových oddeleniach, ale prítomnosť sprevádzajúcej osoby rodičky pri pôrode nie je obmedzená.

Povolené sú aj návštevy kňazov za účelom podania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim. U pacienta sa môže návšteva zdržať maximálne 15 minút. Do budov nemocnice sa vstupuje výhradne s FFP2 respirátorom. Všetky opatrenia vyplývajú z toho, že okres Skalica je zaradený naďalej do prvého stupňa ostražitosti.

Mobilné odberové miesto skalickej nemocnice (MOM) je otvorené v režime 7 dní v týždni, v pracovné dni sa testuje od 7.00 hod. do 15.30 hod. s prestávkou na obed od 11.30 do 12.00 hod., cez víkendy je odberová jednotka v prevádzke od 7.00 do 11.00 hod. Kým PCR diagnostika sa robí denne od 7.00 do 11.00 hod., antigénovo sa dá otestovať v celom rozsahu otváracích hodín MOM.