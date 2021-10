Senica remizovala s Michalovcami. Do zápasu nastúpil aj Piroska

Oba tímy dohrávali v oslabení.

16. okt 2021 o 21:09 TASR

SENICA. Futbalisti FK Senica remizovali v 11. kole Fortuna ligy s MFK Zemplín Michalovce 1:1.

FK Senica - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)

Úvodné dejstvo prinieslo prevažne medzišestnástkový futbal, aj keď loptu mali viac na kopačkách hostia. Šancí nebolo veľa, domáci sa dostali do zakončenia už vo 4. minúte, kedy sa presadil Oršula, no zvnútra 16-ky jeho strela išla tesne vedľa.

V 23. minúte dali o sebe vedieť Trusa s Marcinom a prvý menovaný hráč sa dostal do zakončenia, no Ravas nohami loptu vyrazil. Úspešná bola spolupráca týchto hráčov v 35. minúte. Trusa vnikol do pokutového územia, po jeho prihrávke sa zhruba na hranici 11-ky presadil Marcin a zavesil pod brvno. Seničania sa do väčšej šance dostať nedokázali a tak sa polčas skončil jednogólovým vedením hostí.

Seničania začali v druhom polčase tlakom, chceli čo najskôr streliť vyrovnávajúci gól. Z čista-jasna na druhej strane v 57. minúte po pase Žofčáka a súboji Šumbera s Marcinom v pokutovom území rozhodca odpískal pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Trusa, no Ravas výborne vyrazil.

Seničania onedlho vystriedali troch hráčov, toto im pomohlo, do šance sa dostával kanonier Sukisa, no bol z toho iba rohový kop. Vyrovnanie priniesla 74. minúta, kedy Maulana poslal výbornú prihrávku za obranu Jurdíkovi, po jeho zakočnení zazvonila pravá žrď Szárazovej brány, lopta sa odrazila pred bránu Sukisovi, ktorý ju poslal ju do odkrytej brány.

V závere v nadstavenom čase boli úplne zbytočne vylúčení dvaja hráči. Na domácej strane Piroska, ktorý nastúpil prvýkrát v tejto sezóne a na hosťujúcej Ošima.

Góly: 74. Sukisa - 35. Marcin.

ČK: 90.+ Piroska (Senica), 90.+ Ošima po druhej ŽK (Michalovce), ŽK: Šumbera – Vaško, Begala, Ošima, Artabe, Ranko, Pred 535 divákmi rozhodovali: Kišš – Ferenc, Hrmo.

SENICA: Ravas – Kučera (84. Svoboda), Pavlík, Gáč, Šumbera – Halabrín (84. J. Buchel), Egert, Duda (65. Piroska) – Twardek (65. Jurdík), Oršula (65. Maulana) – Sukisa.

MICHALOVCE: Száraz – Magda, Meca, Ranko, Vaško – Žofčák (74. Kanu), Begala (74. Casado) - Marcin (82. Kotula), Ošima, Garcia (87. Kvocera) - Trusa (82. Peňa).