S gólmi rastie chuť. Lakšárska Nová Ves sa naladila na víťaznú vlnu

Mužstvo má našliapnuté na veľmi úspešnú sezónu.

13. okt 2021 o 18:07 Martina Radošovská

LAKŠÁRSKA NOVÁ VES. Lakšárska Nová Ves má dobre rozbehnutú sezónu a do tabuľky si zatiaľ pripísala osem víťazstiev, tri remízy a jednu prehru, za čo jej v tabuľke patrí líderská pozícia.

Mužstvo vedie už niekoľko sezón tréner Lukáš Bajan, s ktorým sme spoločne hodnotili rozbehnutý súťažný ročník.

Lakšárskej Novej Vsi nevyšiel vstup do sezóny podľa predstáv a hneď v prvom kole podľahla Kopčanom na domácom štadióne rozdielom triedy.

Prišli vysoké víťazstvá

„Paradoxne nás táto prehra nakopla, po nej sme sa naštartovali, nabudili na ďalšie zápasy, čo nám pomohlo k víťazstvám,“ začal rozhovor tréner Bajan.

Kouč je s výkonmi svojich zverencov spokojný, následne si do tabuľky pripísali remízu 2:2 so Strážami a nasledovali vysoké víťazstvá 8:1 s Moravským Svätým Jánom, 0:7 s Borským Svätým Jurom, 4:0 so Štefanovom, 6:0 s Borským Mikulášom, 7:0 s Kútmi či 1:8 so Šaštínom.

„Časť sezóny, ktorú sme doteraz odohrali, sme odohrali kvalitne, ofenzívne, dostávali sme sa do šancí, boli sme efektívni