Schválili projekt cyklotrasy, diskutovalo sa aj o budúcnosti malackej nemocnice

Tej totiž podľa plánovanej reformy hrozí zmena na doliečovacie a rehabilitačné zariadenie.

13. okt 2021 o 11:00 SITA

MALACKY. Malacké mestské zastupiteľstvo na tohtotýždňovom zasadnutí schválilo projekt cyklotrasy Píla, diskutovalo aj o budúcnosti malackej nemocnice.

„Po tom, čo poslanci odsúhlasili projekt cyklotrasy Píla, mesto podá žiadosť o dotáciu z eurofondov na jej výstavbu," informuje mesto na svojej webovej stránke.

Prepojí viaceré miesta

Cyklotrasa Píla prepojí centrum mesta (cyklotrasu na Pezinskej) a plánovanú športovú arénu. Výhľadovo bude ďalej pokračovať a spájať Zámocký park, nemocnicu, Rádek, Rakárenskú a Na majeri.

„Rozpočet je vo výške 304 543 eur, pričom sa počíta so spolufinancovaním mesta vo výške minimálne päť percent," uvádza samospráva.

Súčasťou projektu sú okrem výstavby cyklotrasy v šírke tri metre aj stavebné úpravy spevnených plôch, verejné osvetlenie, výsadba zelene a osadenie mobiliáru.

Prišiel aj riaditeľ nemocnice

K téme budúcej zdravotnej starostlivosti prišli medzi poslancov diskutovať riaditeľ nemocnice Malacky Miroslav Kočan a manažérka nemocnice pre zdravotnú činnosť Zuzana Laluhová Striežencová.

„Pripravuje sa totiž reforma zdravotníctva, v rámci ktorej sa majú nemocnice na celom Slovensku rozdeliť do piatich kategórií. Hoci oficiálne zoznamy ešte ministerstvo zdravotníctva nezverejnilo, v médiách už kolujú informácie, že reforma sa dotkne aj nemocnice v Malackách," konštatuje mesto s tým, že podľa týchto informácií by sa mala malacká nemocnica dostať do poslednej kategórie, čo by znamenalo zmenu na doliečovacie a rehabilitačné zariadenie.

Bola by ohrozená dostupnosť

Pozvaní hostia aj poslanci sa zhodli na tom, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tisícky obyvateľov malackého regiónu by v takom prípade bola ohrozená.

„Riaditeľ nemocnice prisľúbil, že urobia všetko pre to, aby nemocnica v Malackách zostala. Viacerí poslanci vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, že zásadné body reformy sa vopred nekomunikovali a boli prijaté bez verejnej diskusie," konštatuje samospráva.

Mestské zastupiteľstvo preto žiada ministerstvo zdravotníctva a Bratislavský samosprávny kraj o analýzu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v okrese Malacky s dôrazom na preskúmanie podmienok prípadnej transformácie malackej nemocnice a zachovanie dostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti v okrese.