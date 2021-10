Denis má len 19 rokov, no už stihol zachrániť ľudský život. Budúci lekár dokonca jazdí aj na kombajne

Denis Jánošík, štvrták na Strednej zdravotníckej škole v Skalici zachránil už ľudský život, pomáhal aj na tornádom zničenej Morave a nebojí sa ani práce na poli.

11. okt 2021 o 10:33 Dominika Grebeníčková

SKALICA. Mladý študent sa aktuálne pripravuje na štúdium medicíny. To, čo práca lekára a záchranára znamená, si už vyskúšal. Pomáhal na covidovom oddelení, pri odstraňovaní následkov ničivého tornáda na Morave, spolupracuje na verejných zbierkach, aktívne sa zapája do lokálneho futbalu, dokáže orať na traktore, aj napísať báseň. Znie to až neuveriteľne, no rozprávali sme sa len s 19-ročným Denisom Jánošíkom.

Už viete, čo práca lekára obnáša. Nerozmysleli ste si to?

Je to náročné, ale každý si zvolí podľa seba, čo ho baví.

Síce som slúžil dvanástky na oddelení ARO, kde som cez prázdniny praxoval, tam som prežil ťažšie veci, ale neodradilo ma to.

To je azda najnáročnejšie oddelenie...

Ďalej sa dočítate: Ako zasiahla študenta pandémia ochorenia Covid-19?

Koho život zachránil?

Ako pomáhal ľuďom po ničivom tornáde na Morave?

Kde plánuje pokračovať v štúdiu a kde by ako lekár rád pôsobil?

Aký má vzťah k prácam na poli?

Je to taká skúška ohňom, lebo na tomto oddelení sú len dve možnosti. Buď to