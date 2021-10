KUČERA: Vrátiť sa späť do formy je pre mňa beh na dlhú trať

Mladého obrancu výrazne potrápilo zranenie.

7. okt 2021 o 14:37 Martina Radošovská

SENICA. Odchovanec senického klubu Lukáš Kučera dostal ešte ako osemnásťročný šancu v A-mužstve a klub s ním podpísal aj prvú profesionálnu zmluvu.

V jeho futbalovom rozlete ho však pribrzdilo vážne zranenie kolena a operácia predného krížneho väzu. Mladý obranca sa v poslednom období dostával späť do formy a dnes už opäť nastupuje v zápasoch za fortunaligové mužstvo.

S Lukášom Kučerom (21) sme sa rozprávali o tom, ako spomína na toto náročné obdobie, ako sa dostával späť do zápasovej záťaže aj aké sú jeho ciele v rozbehnutom súťažnom ročníku.

V rozhovore sa dočítate: - Čo trápilo Lukáša Kučeru po operácii kolena a prečo ho limitujú zdravotné problémy doteraz. - Ako vnímal návrat na trávniky a prečo je preňho náročný. - Ako hodnotí svoje výkony po návrate do Fortuna ligy. - Ako zapadli noví hráči do kolektívu a ako sa mu spolupracuje s trénerom Pavlom Šustrom. - Aké sú jeho ciele v aktuálnej sezóne.

Máte za sebou náročné obdobie, kedy ste sa po zranení vracali späť do formy a momentálne sa snažíte na ihrisku naberať zápasovú prax. Ako na to všetko spomínate?

Na toto obdobie si nespomínam v dobrom. Posledný rok bol pre mňa veľmi náročný po psychickej stránke, keďže zdravie mi neslúžilo tak, ako by som si predstavoval. Nevedel som poriadne, čo mi bolo, a kvôli tomu som nemohol poriadne trénovať. Posledných päť mesiacov však už trénujem opäť s tímom naplno a snažím sa dobehnúť to, čo som zameškal. Stále sa na sebe snažím tvrdo pracovať, aj keď nie je ľahké sa po takom dlhom čase dostať do formy.

Lukáš Kučera (prvý vpravo) v pohárovom zápase s Radimovom. (zdroj: Martina Radošovská)

Ako to s vami vyzerá po zdravotnej stránke? Je už všetko v poriadku?

Od marca 2019 ma prenasledujú problémy s ľavým kolenom. Mal som roztrhnutý predný skrížený väz v kolene, kde bola potrebná aj operácia. To som sa snažil dať do poriadku a začal som trénovať, no približne po pol roku sa mi zase v tom istom kolene poškodila chrupavka, ktorá ma opäť vyradila z tréningového procesu. Cítil som bolesť a po záťaži mi koleno opuchlo.

Dlho som nevedel, čo s tým, a preto som sa snažil vyhľadať pomoc. Po konzultácii s viacerými doktormi a fyzioterapeutmi som bol donútený